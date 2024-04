Díaz Acosta y Etcheverry, a octavos

Triunfazo de Díaz Acosta. El argentino venció en dos sets a Borna Coric y consumó su pasaje a octavos con el plus de haberse metido entre los 50 mejores del mundo.. Foto: La Nación

En una jornada con buenas y malas para los argentinos en el Barcelona Open, las noticias más gratas fueron las victorias de Facundo Díaz Acosta y Tomás Etcheverry. El primero batió al croata Borna Coric por 6-2 y 7-5 para obtener su pase a octavos de final. Este triunfo significó además su ascenso virtual en el ranking ATP, alcanzando el Top 50 del mundo. El platense, por su parte, le ganó al dominicano Nick Hardt por 7-5 y 6-2.

El triunfo de Díaz Acosta se trató además de su primero frente a un top 50 no argentino. Con una actuación sólida que le permitió gobernar rápidamente el primer parcial sobre el polvo de ladrillo catalán quebrando tres veces el servicio del rival, Facundo logró tres aces, un 70% de puntos ganados con el primer saque y el 81% con el segundo. Ahora su rival se dirimirá entre el francés Luca Van Assche (99°) y el húngaro Fabian Marozsan (39°).

A Etcheverry le tocó el último turno en lo que fue su debut en el certamen, y tras un primer set algo más luchado, no tuvo complicaciones en el segundo para sacarse de encima a Hardt, 229° del ranking que provenía de la qualy. Cinco aces y un ataque muy mejorado en la segunda manga le dieron forma a un sólido triunfo por 7-5 y 6-2. Su rival de octavos será el estadounidense Brandon Nakashima.

Quien cayó sorpresivamente tras un buen comienzo fue Sebastián Báez. El porteño de 23 años terminó perdiendo un partido muy parejo ante el italiano Matteo Arnaldi por 5-7, 7-6 (10) y 6-2, en el que había comenzado ganando y para el que tuvo cuatro match points en el segundo set. Tras caer 10-8 en el tiebreak, el n° 38 del ranking se hizo fuerte y terminó tomando el mando el del partido para consumar su pasaje a octavos y la eliminación del argentino.

Final del camino de Sebita Báez en #Barcelona 🙁🇦🇷



En un partido muy parejo ante Arnaldi, el argentino no pudo imponer su tenis por completo y cayó por 5-7, 7-6 (8) y 6-2 en la segunda ronda del torneo. pic.twitter.com/mr1US7GhIn — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 16, 2024

El otro que no pudo continuar fue Diego Schwartzman, que hoy jugaba su duelo de primera ronda ante Dusan Lajovic pero cayó en poco más de una hora por 6-1 y 6-2. El Peque no había logrado pasar la fase clasificatoria en el Masters 1000 de Montecarlo, y todavía busca su primer triunfo en un cuadro principal ATP del 2024, ya que no obtiene una victoria de este tipo desde octubre de 2023, cuando derrotó a Francisco Cerúndolo en Tokio.