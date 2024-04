Deportivo Rincón jugará a la misma hora que el "superclásico"

La dirigencia de Sansinena de General Daniel Cerri confirmó en el inicio de la tarde del jueves que oficiará de local ante Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces por la quinta fecha del Torneo Federal A 2024 en la cancha de Tiro Federal de Bahía Blanca el domingo a las 16.

El encuentro entre los de la Liga del Sur y el representativo neuquino se jugará en el estadio Onofre Pirrone de Newton al 1180 de Bahía Blanca, con capacidad para 4.000 espectadores.

El lugar de localía del club "Tripero" rozó casi una telenovela venezolana de la década del 90. Con dimes, diretes, versiones encontradas, desmentidas, hipótesis, más alternativas varias, de días, horarios y escenarios donde se jugaría el encuentro.

Se barajó como día del partido, el sábado por la tarde, domingo a la hora 11, 12 y 13 y hasta el lunes por la tarde/noche, en definitiva se jugará el domingo a las 16, en concordancia con la realización del superclásico entre Boca Juniors y River Plate que jugarán por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 desde las 15:30 en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes determinó que la mayoría de los partidos de distintas categorías de torneos afistas, competencias de liga e inclusive de otros deportes, decidieran cambar de día y de horario para no chocar con el cotejo de "millonarios" y "xeneizes".. Algo que no pasará entre los bonaerenses y los del Norte neuquino.

Los dos partidos de local, Sansinena los jugó en el predio del Club La Armonía, triunfo frente a Cipolletti y derrota contra Olimpo. La dirigencia de la institución de General Cerri adujo en la semana que el CoProSeDe (Comité Provincial de Seguridad Deportiva) de la provincia de Buenos Aires, no había habilitado el predio "Velezano", Aunque en la edición del diario bahiense La Nueva Provincia se publicaron declaraciones de Daniel Nóbile presidente del albiazul de calle Don Bosco, que aseguró que "en esta ocasión no podemos cederla a la cancha, porque el masculino y el femenino del club, en mayores, son locales y ocupan el estadio principal. Las de menores están todas ocupadas, así que este fin de semana el predio va a estar a full”, explicó. Dos versiones, pero Sansinena no jugará en donde lo hizo en las primeras fechas.

Se buscó de parte de la dirigencia canchas. Se especuló sábado -no habrá aceptado Deportivo Rincón, por la cercanía del viaje, debió hacerlo esta noche- y el lunes en cancha de Olimpo, tampoco aceptado por los neuquinos que volverán a jugar de visitante la próxima fecha ante Deportivo Nicanor Otamendi, que no tenían tiempo de recuperación.

Se insistió con el estadio Alejandro Pérez de Avenida Alem al 1100 en la zona universitaria, el reducto de Liniers, pero la cancha del "chivo" justo ha sido resembrada, por lo que no esta siendo utilizada.Se especuló con el predio de San Francisco, la flamante entidad que fundó y regentea la familia de Lautaro Martínez, el bahiense que juega en el Inter de Milán. Cuando también había tenido la negativa de Bella Vista, se llegó a un acuerdo con Tiro Federal, previas consultas varias con el Consejo Federal, ya que se especuló solicitar postergar el cotejo.

Habrá cuaterna de la Liga de Tandil para controlar el encuentro: Diego Saúl Novelli como árbitro principal, los jueces de línea serán, Lautaro Manuel Paletta y Fernando Zabalza, cuarto árbitro Daiana Luz Ilari.

EL RESTO

Cipolletti determinó que el partido por la quinta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A 2024 se jugará el domingo a las 11 en La Visera, cuando reciba a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi de la Liga de Mar de Plata. El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) nominó al bahiense que dirige por la Liga de Río Colorado Juan Ignacio Nebbietti como árbitro principal, Emiliano Nicolás Bustos también de la liga del norte de la provincia de Río Negro oficiará como primer asistente, Leandro Núñez de la Liga de Lobos será el segundo y como cuatro árbitro Héctor Facundo Álvez de la Liga de General Madariaga.

También a las 11, en Mar del Plata Kimberley de la ciudad balnearia de la costa bonaerense recibirá a Villa Mitre de Bahía Blanca, allí pitará César Ceballos de la Liga de Córdoba. En tanto, a las 11:15 en Viedma Sol de Mayo recibirá al puntero Germinal de Rawson, el puntaltense Fernando Marcos de la Liga del Sur de Bahía Blanca será el juez principal..

Olimpo de Bahía Blanca respetó su idea original y recibirá a Santamarina a las 15.30, mismo horario que el duelo entre millonarios y xeneizes. El árbitro será Nahuel Viñas, rosarino de la Liga de Alcorta.