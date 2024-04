El crudo momento del CENARD contado por una neuquina

Neuquén tiene en la actualidad varios deportistas de primera línea representando a la selección, y muchas veces su epicentro de entrenamiento es el CENARD donde las selecciones comienzan su preparación. Producto de los ajustes económicos, el Centro de Alto Rendimiento está viviendo su peor momento, ya sea por mantenimiento y falta de capital humano

El pasado fin de semana en Asunción, la selección Argentina de beach handball logró la clasificación al mundial de China, quedando subcampeones (en ambas ramas) del Torneo Sudamericano Sur Centro donde cayó ante Brasil en la gran final.

En los equipos nacionales hubo presencia neuquina; Lucas Coronel y Nicolás Millet en rama masculina, y Gisela Bonomi en rama femenina, quien integra la selección desde categoría juveniles donde se coronó campeona Olímpica de los Juegos de la juventud Buenos aires 2018.

Los entrenamientos y concentraciones en la mayoría de las selecciones nacionales se realizan en el CENARD, hoy visto de reojo por el claro deterioro que sufrió en los últimos meses, considerando la falta de aportes, mantenimiento, y la idea de hace años de vender el predio para emprendimiento inmobiliario.

“Es una situación horrible, no había tomado dimensión hasta ver el video de las instalaciones: baños sin puertas, está todo sucio. Mucha mala organización y despidos. Cada vez se le destina menos dinero y hoy en día se lo está dejando de lado. Es algo que están planeando para venderlo, porque les conviene por lo que vale”. Expresó Bonomi, una de las Kamikazes referentes.

Por otro lado, agregó que la situación de becas no es la mejor, “A nivel individual estoy cobrando una beca muy mínima y la cobro alrededor del 27 y con la incertidumbre de cuándo te la van a pagar, si la vas a cobrar este mes, y no se actualiza. Estoy cobrando lo mismo de hace 5 meses con 200% de inflación, bastante lejos de lo que me podría costear hoy en día. Genera mucha impotencia y bronca”.

La selección nacional de beach tiene como próximos objetivos el Global Tour, que tendrá la presencia de Portugal, Qatar, Brasil, Argentina, Estados Unidos Uruguay. Luego se disputará el mundial en China en el mes de julio.