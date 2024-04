Europa League: habrá duelo argentino en semis

En la intensa jornada de Europa League del jueves la noticia destacada fue la victoria de Roma, que completó la tarea en el duelo italiano ante Milan y se impuso 2-1 con Paulo Dybala, autor de un golazo, y Leandro Paredes en el once titular. Su rival en semis será el Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios, que tras vencer 2-0 en la ida a West Ham como local igualó 1-1 sobre la hora en Inglaterra y se enfrentará a la Loba. Del otro lado del cuadro, tanto el Liverpool de Alexis Mac Allister como el Benfica de Ángel Di María (falló un penal en la definición) y Nicolás Otamendi fueron eliminados.

Roma, que ganó la ida en San Siro por 1-0, encaminó el cotejo de hoy en el primer tiempo. A los 12 minutos el central Gianluca Mancini, autor del tanto de la ida, abrió la cuenta para el local que diez minutos después aumentaría con un golazo de Dybala, quien tomó un despeje en el vértice del área grande y sacó un zurdazo milimétrico al segundo palo, imposible para Mike Maignan.

¡¡GOLAZO TOTAL DE DYBALA PARA EL SEGUNDO DE ROMA EN EL OLÍMPICO!!



uD83DuDCFA Mirá la #UEL en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/iVnxb8VW3o — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2024

No obstante, la cuestión se complicó con la expulsión de Zeki Celik, dejando al local con diez. A raíz de esto, el entrenador Daniele De Rossi quitó a Dybala a poco de llegar al entretiempo por Diego Llorente para rearmar una defensa diezmada. Milan, pese al hombre de más, casi nunca pudo inquietar a la Loba, que a pesar del descuento sobre el final de Matteo Gabbia no sufrió para terminar de finiquitar un merecido pase a semifinales de la competencia que le fue esquiva el año pasado en la final y que ahora buscará añadir a sus vitrinas.

Por el lado del Bayer Leverkusen, flamante campeón de la Bundesliga y con Palacios desde el arranque, llegaba al London Stadium con un 2-0 a favor en la ida. Sin embargo West Ham dio batalla y se puso rápidamente en ventaja con gol de Michail Antonio, quien anticipó la floja salida del arquero Matej Kovar para ponerle picante a la serie. Luego de un primer tiempo sufrido donde los Hammers tuvieron algunas chances de igualar la serie, en el segundo tiempo la historia cambiaría.

Las Aspirinas emparejaron el duelo con el ingreso de Jeremie Frimpong, que iba a tener las dos ocasiones más claras del visitante. Cuando el duelo parecía llegar a los minutos finales con el 1-0, Leverkusen iba a encontrar el gol de la tranquilidad que además salve su invicto en la temporada. El propio Frimpong recibió en el área, fue hacia su zurda y sacó un tiro que se desvió en el camino para el 1-1 con el que los de Xabi Alonso alcanzaron las semifinales y estiraron a 44 los encuentros sin conocer la derrota. En su camino estará ahora la Roma, en un gran duelo de integrantes de la Selección Argentina.

Bayer Leverkusen uD83CuDDE9uD83CuDDEA es el 1° club de la historia de las 5 grandes ligas de Europa que encadena 44 partidos consecutivos sin derrotas. Superó los 43 que logró Juventus en 2012. Xabi Alonso y su equipo lo hicieron. Su campaña quedará grabada en las páginas doradas del deporte. pic.twitter.com/XQH6NodqBW — VarskySports (@VarskySports) April 18, 2024

Mac Allister, Di María y Otamendi se quedaron en el camino

En la nota negativa para los argentinos, los que no pudieron avanzar fueron el Liverpool de Alexis Mac Allister ni el Benfica, con Ángel Di María y Nicolás Otamendi (fue capitán de las Águilas) en sus filas. Los ingleses tenían la dura misión de remontar un 0-3 como visitantes ante Atalanta, que tuvo a un inspirado Juan Musso en el arco. Pese al gol de Mohamed Salah de penal a los seis minutos, el arquero argentino fue muy importante sosteniendo a su equipo con 9 atajadas durante el encuentro, que pese a terminar 1-0 para los Reds, no les alcanzó para pasar a semis.

¡LIVERPOOL SUEÑA CON LA REMONTADA! Salah marca el 1-0 a los 7' del PT. 3-1 el global a favor de Atalanta.



uD83DuDCFA Mirá la #UEL en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/WBdBkXLdcQ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2024

En el último duelo de cuartos, Benfica se quedó en el camino frente al Olympique de Marsella a pesar de triunfar 2-1 como local en la ida (Di María anotó uno de los goles). El conjunto francés, que contó con Leonardo Balerdi desde el inicio y Joaquín Correa ingresando en el complemento, lo dejó afuera en penales tras ganar 1-0 en tiempo reglamentario. Faris Moumbagna a poco más de diez minutos para el cierre, decretó el tanto que envió el duelo a suplementario y luego a penales.

Allí la cosa no fue bien para los portugueses. Di María comenzó la tanda haciéndose cargo del primer penal, pero el disparo de Fideo dio en la base del palo. Otamendi también ejecutó y convirtió, pero no alcanzó ya que Marsella no tuvo fisuras en sus ejecuciones (Balerdi y Correa convirtieron dos de los cuatro) y al final Pau López le detuvo el tiro a António Silva para decretar el pase de los franceses a semifinales, donde se cruzarán con Atalanta en lo que será el otro cruce entre argentinos de esta Europa League que, al igual que en 2023, tendrá al menos un campeón argentino asegurado.