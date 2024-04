Fillol recuperará su medalla de campeón del mundo

Gran noticia para Ubaldo Matildo Fillol, quien comunicó mediante un video en sus redes que va a recuperar la medalla de campeón del Mundial de Argentina 1978 que le fue robada hace exactamente un mes junto a otras pertenencias. El Pato, con mucha alegría, comentó la noticia agradeciendo el apoyo de la gente, a las autoridades policiales y a su abogado, Fernando Burlando.

"Es un día muy especial, hay noticias de aquel robo brutal que tuve hace un mes. Hubo allanamientos en el día de hoy, hay detenidos y se recuperaron los objetos perdidos. Esa cosa maravillosa, la pude recuperar. Mucho más no puedo hablar", anunció Fillol en su cuenta de X. Además, valoró el apoyo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y el letrado Burlando: "Quiero agradecerles al jefe de policía de la Ciudad, Diego Kravetz y a la dependencia a cargo de la División Robos y Hurtos Sur, . Ni hablar del apoyo personal que tuve del doctor Fernando Burlando, que trabajó para llevar esto a buen término".

MUCHAS GRACIAS a todos los que nos apoyaron desde el primer momento.

En el mensaje el Pato agradeció también el apoyo de toda la gente que se contactó con él después del incidente sufrido: "Quiero agradecer a la gente del arco político, nacional y provincial, y deportivo, amigos personales que se preocuparon, me llamaron y me siguen llamando. Estoy feliz. Esperamos con mi familia no repetir esta fea experiencia, que es la séptima vez que la padecimos", concluyó.

Para cerrar, Fillol dejó también una llamativa reflexión donde reconoce que, a causa de la inseguridad que le ha tocado vivir, le resulta complejo el día a día. "Por todo lo que me ha pasado en lo futbolístico, hoy voy por la calle y la gente me sigue felicitando. Pero por lo que me pasó sigo teniendo miedo y desconfío de todo. Antes sentía placer, pero hoy me es difícil que se me acerquen: no sé si me están controlando o me están siguiendo. Es algo difícil para mí, pero lo voy a superar con un profesional", comentó el campeón del mundo, que hoy, al menos, ya sabe que su medalla de Argentina 1978 volverá a ser suya.