Barcelona evalúa pedir repetir el partido ante Real Madrid

Mientras que en la Argentina se llevaba a cabo el Superclásico donde Boca Juniors derrotó 3 a 2 a River Plate por la Copa de la Liga Profesional 2024, en España se jugó el clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde el "Merengue" se impuso también por 3 a 2 sobre los Culés. La similitud no solo estuvo en el resultado final, sino que, casi en simultáneo, al equipo que terminó perdiendo el partido le anularon un "gol fantasma".

En el Mario Alberto Kempes, el VAR intervino para negar el 2-1 del Millonario, lo que generó una fuerte polémica que se reavivó con los audios del VAR del días siguiente. En el Santiago Bernabéu, Lamine Yamal adelantaba al elenco Blaugrana pero la tecnología no lo convalidó al determinar que Andriy Lunin llegó a sacarla sobre la línea. Hasta ahí todo igual. Sin embargo, Joan Laporta, Presidente del Barça, no descartó pedir que se repita el partido.

Video del gol que no le dieron por válido al Barcelona

Por un lado Boca vs River, por otro Real Madrid vs Barcelona. Ambos clásicos importantes. Los dos con un gol anulado sobre la línea y mismo resultado (3-2). Hay cosas realmente inexplicables en el fútbol.pic.twitter.com/09qpE5ytW4 — Cinthya (@cintynz) April 22, 2024

Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero por encima de todas hay una que resulta clave y puede conllevar un cambio en el resultado del partido. Como os imagináis hablo del gol fantasma de Lamine Yamal. Como club, queremos tener la seguridad de lo que pasó e informo que desde el Barcelona requeriremos al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la acción", manifestó el mandamás para el sitio oficial del club. "Si una vez analizada la documentación entendemos que se produjo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, arrancaremos todas las acciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un encuentro de ámbito europeo por error del VAR", completó.

Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, no se quedó callado y se mostró en desacuerdo con las decisiones interpretativas de los árbitros en estas situaciones particulares; claro, la tecnología podría solucionar las cosas, pero Javier Tebas, presidente de La Liga, se niega a su incorporación. "Ayer me preguntaron por el árbitro, dije que ojalá pasara desapercibido y acertara... pues ninguna de las cosas. Mi sensación es de injusticia máxima. No ha sido justo el encuentro. No puedo engañar a nadie, y menos a la afición", declaró el DT. "Es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Si queremos ser la mejor Liga del mundo, hay que avanzar. Hay que tener la tecnología", completó.'.