Cipolletti jugará el domingo en Tandil ante Santamarina

Cuando se empiezan acallar los ecos de la primera victoria de Cipolletti en el certamen, la dirigencia de Ramón Santamarina confirmó que el encuentro ante los rionegrinos se jugará el domingo 28 a las 19 en el marco de la sexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A 2024 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino )AFA) a través del Consejo Federal. El cotejo se jugará en el estadio municipal Libertador General San Martín.

El domingo por la mañana los valletanos consiguió su primera victoria en el campeonato cuando derrotó en La Visera 2 a 1 a Círculo Deportivo Otamendi de Comandante Nicanor Otamendi con goles del neuquino Juan Martín Amieva y el cordobés Manuel Liendo, además marcó los primeros goles desde que se inicio la competencia.

El entrenador marplatense Gustavo Noto no podrá contar con varios jugadores que presentan distintas molestias, los delanteros Amiveva y Henry Sáez desgarrados, el zaguero central Fernando Kociuk que se está recuperando de una pequeña intervención quirúrgica, al que se sumó el centenariense Lucas Ezquiel Argüello otro que esta semana podría pasar por el quirófano esta semana y tendrá para 30 días de ausencia.

Por el lado de los bonaerenses, no vienen atravesando un buen momento en el campeonato, están últimos con dos empates y tres puntos, acumulan apenas unidades y puede ser un partido bisagra para la continuidad del entrenador. Gastón Pernía (hijo del ex jugador de Boca Juniors y piloto del TC, Vicente "El Tano"), hermano de Mariano (ex jugador del Atlético Madrid y la selección de España), de Lionel el multi campeón en varios categorías del automovilismo argentino y cuñado de Bruno Marioni, ex jugador de Boca Juniors, Newells Old Boys de Rosario, Independiente de Avellaneda y el fútbol mexicano.

Un empate o una derrota ante los valletanos, determinaría según las versiones periodísticas que llegan desde la "Ciudad de la Piedra Movediza" la salida del director técnico y suena fuerte el nombre del bahiense Darío Bonjour (ex técnico de los albinegros, Olimpo de Bahía Blanca y Sansinena de General Cerri, entre otros) como hipotético reemplazante.