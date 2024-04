Estudiantes cayó ante Gremio; Central se complica

Estudiantes era uno de los de mejor realidad en esta Copa Libertadores y quería consolidarse en la cima de su grupo recibiendo en La Plata a un Gremio muy necesitado. No obstante, el cuadro brasileño terminó aprovechando la intención del Pincha de llevarse la victoria en el momento que contó con un hombre de más para, en un contragolpe muy certero, terminar sorprendiéndolo y concretando un 1-0 valiosísimo que deja el Grupo C al rojo vivo.

Si bien la iniciativa del duelo la llevó el Pincha, el primer tiempo tuvo llegadas (pocas) de ambos lados. Lo más claro del local fue a través de un remate de Javier Correa que se fue desviado. La mejor respuesta de Gremio, que esperó ordenado para luego contragolpear, la tuvo con un remate de Yeferson Soteldo que fue salvado con lo justo por el zaguero Zaid Romero, que se interpuso ante el remate del venezolano.

En la segunda mitad el duelo se animó más, y si bien Estudiantes siguió con el control de la pelota más cerca del arco visitante, Gremio tuvo la primera de riesgo del partido. Una acción preparada de tiro libre encontró a Franco Cristaldo sólo por el fondo, pero la espectacular tijera del argentino pegó de lleno en el travesaño. Esa jugada sacudió al Pincha, que rápidamente respondió con un disparo de Correa que Agustín Marchesín mandó al córner.

Poco después llegó una acción que iba a transformar el rumbo del partido. El paraguayo Mathías Villasanti llegó tarde a la disputa con Tiago Palacios y se ganó la segunda amarilla, dejando a Gremio con diez hombres. Esto provocó decisiones: Eduardo Domínguez vio la chance de ganar y pobló de delanteros el campo para buscar romper el cero, mientras que Renato Portaluppi refrescó piernas de sus hombres de ataque ingresando a Nathan Fernandes y Gustavo Nunes, confiando en que un nuevo contraataque llegaría.

Y no le faltó razón: porque Nathan Fernandes recuperó una pelota en el medio y le puso un gran pase al espacio a Nunes, quien desbordó por izquierda para encontrar con un centro al propio Nathan que había iniciado la jugada. Con diez, el Gaúcho le amargaba la vida a un Estudiantes que ahora tenía que remarla de atrás como en el duelo ante The Strongest de la semana anterior.

No obstante, la historia fue lo opuesto a aquel duelo ante los bolivianos. Si bien el conjunto platense tuvo a los brasileños contra su arco, no tuvo la claridad necesaria para llegar, al menos, al empate. Ni siquiera lo acompañó la suerte, porque cuando Guido Carrillo desviaba un tiro lejano de Palacios haciendo equivocar a Marchesín y generando el 1-1, el línea levantó la bandera y dejó al '9' con el grito en la boca. Así se quedó toda la hincha de Estudiantes, que despidió al equipo con algunos silbidos luego de la derrota que complica su destino en el Grupo C.

El Canalla no pasó del empate

Rosario Central visitaba Venezuela para enfrentar a un Caracas que venía de perder, y por goleada, sus dos anteriores encuentros. Sin embargo, el conjunto vinotinto logró complicarle las cosas a un Canalla al que le sigue costando horrores salir del Gigante de Arroyito. A los 25 minutos, una buena jugada individual de Edwuin Pernía abrió el marcador para el local, obligando a los rosarinos a ser más ambiciosos si querían obtener un resultado que les sirviera.

Allí fueron los de Miguel Russo, que en el segundo tiempo cambiaron radicalmente la cara. Dos ocasiones de Jaminton Campaz, haciendo lucir a Wuilker Fariñez, lo acercaron al gol hasta que Agustín Módica lo concretó a pase de Jonatan Gómez a los 20 del complemento. El propio Módica, poco después, y un remate de Gómez en la última del partido que dio de lleno en el travesaño pudieron torcer la historia en favor del Canalla, pero debió conformarse con un empate que lo obliga a seguir haciéndose fuerte en Rosario si quiere seguir con pretensiones de clasificar.