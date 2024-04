Verón, sobre el Mundial 2002: "Nadie me dijo 'inglés' en la cara"

Uno de los momentos más dolorosos en la historia de la Selección Argentina fue sin dudas la eliminación en primera ronda del Mundial 2002. En aquella Copa del Mundo los principales apuntados fueron el entrenador Marcelo Bielsa y Juan Sebastián Verón, que en aquel momento era de los mejores futbolistas del mundo. El actual presidente de Estudiantes repasó en una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank aquel duro momento, haciendo hincapié en las acusaciones de inglés y aclarando también aquel gesto hacia Bielsa en el partido con Suecia.

Verón se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área todavía con el partido 0-1 (Argentina igualó luego pero quedaría eliminado de todas formas) y, ante el pedido de Bielsa de "que no quede corta", la Bruja hizo un gesto con las palmas hacia abajo que se hizo viral y fue interpretado negativamente por la opinión pública en aquel momento, alimentando las suspicacias sobre su rendimiento en aquel Mundial.

"Lo que él me decía, era lo que iba a hacer. Quise decir que esté tranquilo, que yo lo sabía. Después me podía salir bien o mal, pero sabía. Fue eso, nada más", expresó sobre aquella controvertida imagen del último encuentro en Corea-Japón 2002. Además, contó que nunca más habló del tema con Bielsa cuando se reencontraron: "Me lo encontré en Holanda antes de la pandemia y me sacó a pasear hablando de otros temas. Todo Ámsterdam nos caminamos. Un frío hacía, dos grados bajo cero", relató.

Juan Sebastián Verón y cómo vive su relación con los hinchas que lo tratan de "inglés"



"¿Si en las tribunas escuché 'el que no salta es un inglés'? Escuché y vi a familiares no directos gritándome. Yo los veía y les decía: '¿A mí?'"



"No, nunca me lo dijeron en la cara.

Cuando Varsky comenzó su pregunta de cómo la Bruja tomaba el hecho de que hoy le sigan diciendo "inglés", Verón ni siquiera lo dejó terminar: “Tienen razón. Claro qué querés... Tienen razón”, ironizó. Además, agregó que no recuerda que nadie se lo haya dicho de frente: “¿En la cara? No, nunca. Y si me pasó, no sé, me ha pasado una vez. En la cancha, jugando, me divertía”, expresó sobre los cánticos que recibía desde las tribunas en su época de jugador.

Además Verón relató, riéndose, un hecho muy peculiar sobre aquellos cánticos acusándolo de inglés: “Una vez escuché y vi a familiares no directos gritándome... Gritándome así (hace el gesto de que lo miraban directamente). Los veía, y decía "¿yo?, ¿A mí?", comentó entre risas con el periodista.

"Hubo familiares no diréctos que me trataron de inglés" afirma la Brujita Verón en el cierre de la nota

Tras comentar eso, recordó ante la pregunta de Varsky lo que se vivió en el vestuario en Miyagi, post eliminación contra Suecia: “Yo no lloré, pero fue feo, muy. Pocas veces percibís o sentís, o tenes esa angustia. A mí generalmente me toca emocionarme o llorar en situaciones de logro y no en la derrota", concluyó la Bruja sobre aquella dolorosísima marca de hace casi 22 años atrás.