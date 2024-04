Enojado por los goles de Boca, estrelló y rompió el celular

Gian Franco Mesa es cada vez más conocido por el contenido que sube a su canal de Youtube, plataforma en la que muestra sus propias reacciones como espectador de diferentes partidos. En este contexto, sus comentarios y exabruptos durante el último superclásico no dejan de sorprender a los internautas, a través del video que publicó y que tiene más de 260.000 reproducciones.

El hincha del equipo que perdió ante Boca el domingo pasado, obtiene seguidores semana tras semana. Aún más en el último trimestre, ya que River no viene obteniendo los resultados que muchos esperan, situación que genera las tremendas reacciones del youtuber.

En sus videos, el joven habla sin escrúpulo. Cuando festeja, se nota. Y, cuando se molesta, se anima a decir de todo: pone en duda las decisiones del DT, como también el accionar de jugadores. Además, se mete en los contextos de la cancha y en los detalles de la tribuna, al tiempo que logra -mayormente- ser objetivo incluso en situaciones que no dejan bien parado a River.

Quienes lo siguen, no son solamente los fanáticos de River, como él. Hinchas de otros equipos también destacan sus videos, no solo por su personalidad; sino también por la honestidad y objetividad en el criterio de sus comentarios. Tal es así que en el último superclásico, mientras muchos discutían el gol anulado a River, Gian Franco Mesa dijo: "Hay que ver, porque no entró toda la pelota".

Es tal el fanatismo que siente por River que generalmente sus emociones lo dominan. En sus últimos videos, el joven no pudo con su impotencia y en uno de ellos se ve cómo rompe un termo. Otro ejemplo de sus impulsos fue el mismísimo superclásico, día en el que terminó rompiendo uno de sus celulares.