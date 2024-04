Nadal, ¿afuera de Roland Garros?

Antes de comenzar su camino en el Masters 1000 de Madrid, una nueva declaración volvió a poner a Rafael Nadal en el foco. Y es que no sólo anunció que este será su última participación en el actual certamen, sino que también puso en duda su presencia en Roland Garros. El mallorquín de 37 años comentó que, si el torneo fuera hoy, su condición física actual no le permitiría disputarlo.

Luego de retornar la semana pasada tras más de 3 meses sin jugar en el Barcelona Open, donde cayó en segunda ronda ante Alex De Miñaur, Rafa dio una conferencia el día previo a su debut donde encendió las alarmas sobre una posible ausencia en lo que todo indica que sería su último Roland Garros: "Si no se puede, no se puede. De verdad, no voy a jugar París como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. Esta es la realidad", fue la sincera frase del 14 veces ganador del Grand Slam parisino.

"No se va a acabar el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juego a Roland Garros se acabe todo allí. Hay unos Juegos Olímpicos por delante, y diferentes formatos en los que se pudiera jugar y que me podría hacer ilusión", comentó Nadal sobre su futuro en la pista.

El mallorquín confirmó además que esta será la última vez que dispute el Masters 1000 de Madrid, torneo que ganó en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017, aunque confesó que no hará con las mejores sensaciones: “No creo que pueda jugar al cien por ciento, pero hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional y es importante poder jugar por última vez en Madrid, para mí significa mucho”, expresó Rafa, que debutará mañana ante Dominic Blanch.

Nadal, ganador de 22 Grand Slams (14 de ellos en la arcilla de Roland Garros), sufrió una lesión en la cadera en enero de 2023 durante el Australian Open y desde allí apenas pudo competir. Esa complicación lo marginó de la competencia durante el resto del año pasado y lo hizo caer al lugar 512 del ranking ATP. En 2024 sólo pudimos verlo en Brisbane, Barcelona y ahora Madrid. ¿Llegará bien a su último baile en París?