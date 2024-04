Victoria en Chile y puntaje ideal para Racing

La Copa Sudamericana está siendo el consuelo ideal para un Racing que quedó inesperadamente eliminado en Copa de la Liga y, por unas semanas, tendrá la mente exclusivamente puesta en el certamen continental. En su visita a Chile, la Academia volvió a conseguir los tres puntos pese a algunas complicaciones venciendo 2-1 a Coquimbo Unido y es más líder que nunca de su grupo con seis puntos de ventaja.

En un partido que comenzó muy abierto con oportunidades para ambos antes de los diez minutos, Racing iba a encontrar un gol rápido aprovechando un error del arquero rival. Agustín Almendra le puso un gran pase a Santiago Solari, pero Diego Sánchez se iba a encargar del resto: una salida desbaratada del '1' local le dejó servida la pelota al delantero de la Academia, que no tuvo más que empujarla para el 1-0.

Después del 1-0 visitante el partido se planchó un poco, pero siguió en control del elenco de Avellaneda, que a través de Maximiliano Salas tuvo dos buenas oportunidades de aumentar. Sin embargo, a falta de tres minutos para el entretiempo un inexplicable error no forzado le iba a complicar las cosas a la Academia. Ante una pelota perdida, Agustín García Basso quiso jugársela al arquero Gabriel Arias, pero agarró al neuquino saliendo de su arco y, cuando intentó frenar la pelota, se le fue por debajo del pie transformándose en el 1-1 y, posiblemente, en el blooper de la semana.

No obstante y a pesar del baldazo de agua fría, Racing se recuperó rápidamente e iba a conseguir un penal en tiempo adicional de la primera mitad. Salas anticipó al lateral Sebastían Cabrera en una pelota dividida y éste se lo llevó puesto. Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución y, con muchísima categoría, la colgó del ángulo devolviéndole la ventaja a los de Gustavo Costas con su gol número 15 con la camiseta albiceleste.

Hay que decir que la versión dominante de Racing en el primer tiempo no salió a jugar la segunda mitad. Más replegado, sin la pelota y sufriendo por momentos alguna acción de Coquimbo que se fue acercando e incluso estuvo a una mano (polémica) de no lograr el empate. Una pelota larga de Cabrera encontró el pique de Andrés Chávez, que le ganó el duelo a Santiago Sosa y sometió con un zurdazo a Arias. Sin embargo, luego de revisar la acción el juez Carlos Betancur decidió anular el gol por una mano cuando el ex Boca terminaba de bajar la pelota.

Parado para contragolpear, pero sin demasiada claridad para hacerlo, la Academia siguió sufriendo con aproximaciones del rival. Benjamín Chandía enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo que Arias tuvo que manotear por encima del travesaño. El neuquino debió intervenir también ante un disparo de Dylan Escobar, que detuvo con seguridad. Recién al final Racing pudo liquidar de contra, pero ni Baltasar Rodríguez ni Johan Carbonero estuvieron certeros en los mano a mano.

Pese a los intentos de Coquimbo fue final y sufrida victoria, pero tres puntos al fin para una Academia que acumula ya siete triunfos consecutivos en todas las competiciones. Los de Costas le sacaron seis de ventaja al elenco chileno, su inmediato perseguidor, ganaron por primera vez en su historia los primeros tres juegos de un certamen continental y se encaminan a clasificar directamente a octavos en una Copa Sudamericana que por ahora les sonríe.