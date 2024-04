Gallardo se iría del Al-Ittihad, ¿vuelve a River?

Justo antes del duelo entre su Al-Ittihad y el Al-Shabab, estalló la noticia de que Marcelo Gallardo podría dejar el conjunto saudí a final de temporada. Esta información surgió desde Arabia Saudita: el periodista Ali Al-Qahtani lo informó en su cuenta de X y rápidamente esto fue replicado por una de las cuentas partidarias de los Tigres en la misma red social. El Muñeco había sonado en los últimos días para dirigir al Milan de Italia, mientras que en River hacer rato circula la versión de un retorno, aunque desde el ámbito dirigencial hay silencio.

El periplo de Gallardo hasta ahora no fue el mejor en cuanto a resultados. Ya muy lejos del título de la Saudi Pro League, afuera en cuartos de final del Mundial de Clubes del año pasado y una dolora eliminación contra Al-Hilal, dominador de la liga saudí, en cuartos de la Liga de Campeones asiática, rival contra el que perdió también la final de la última Supercopa de Arabia Saudita. No obstante, otras fuentes en Argentina afirman que el futuro del ex entrenador de River continúa en Al-Ittihad.

Aparentemente, el círculo íntimo de Gallardo afirmó que éste no tiene intenciones de renunciar a su cargo en los Tigres y que este rumor sobre su salida sorprende, ya que, si bien los resultados no fueron los mejores, el Muñeco se encuentra cómodo en Arabia Saudita. Recordemos que recientemente fue relacionado con la política de River cuando salió el rumor sobre su intención de ser vicepresidente el fútbol del club y, días después apareció como una opción para dirigir al Milan de Italia. Por ahora, estas oportunidades no movilizarían al DT, que continuaría comandando al Al-Ittihad.