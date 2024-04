La sanción que CONMEBOL le aplicó a Central por los incidentes ante Peñarol

La CONMEBOL le aplicó las siguientes sanciones a Rosario Central uD83DuDFE6uD83DuDFE8 por los incidentes vs. Peñarol:



uD83DuDCCCCierre del estadio para el partido vs. Mineiro

uD83DuDCCCSolo se habilitará la Tribuna Sur para visitantes vs. Caracas

uD83DuDCCCMulta de USD 50k

uD83DuDCCCMulta de USD 5k a Gonzalo Belloso pic.twitter.com/wVJKQ2XhoJ