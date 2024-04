Tenis: Ganó Cachín y será rival de Rafael Nadal

El cordobés Pedro Cachín alargaba una larguísima racha negativa, pero el Masters 1000 de Madrid llegó para que la cortara. El argentino no solo volvió a ganar luego de 15 partidos, sino que derrotó en tres sets a Frances Tiafoe por 7-6 (1), 3-6 y 6-4 y ahora se verá la cara nada más ni nada menos que ante Rafael Nadal.

Luego coronación histórica en Gstaad de 23 julio de 2023, el argentino no había vuelto a ganar. Acumuló 15 derrotas consecutivas, cada vez debutaba de un torneo se terminaba despidiendo del mismo, no se encontraba con su tenis. Aunque se entrenaba al cien por ciento, parecía no tener fuerza mental para soportar los reveses que tienen los partidos, pero ante Tiafoe nunca se dejó caer. Incluso en el parate por lluvia, a la vuelta de los vestuarios se mantuvo y disputó un tiebreak perfecto para quedarse con el primer set.

En el segundo parcial tuvo un pequeño bajón que lo obligó a resolver todo el el tercer set. No arrancó de la mejor manera, llegó a estar dos quiebres abajo, pero se recuperó y ganó 12 de los 15 puntos finales para darlo vuelta.

Así festejó el de Bell Ville que ahora se las verá con "Rafa"

Padro Cachín tendrá sin dudas un partido inolvidable para él en la tercera ronda, se medirá ante Rafael Nadal. El partido será el lunes en el Estadio Manolo Santana, el principal de la Caja Mágica.

"No he jugado nunca contra Cachín, un jugador duro que, después de venir de un periodo difícil de resultados está resurgiendo, así que va a ser difícil. Haré lo posible por estar preparado y recuperado", dijo Rafa tras vencer a Alex de Miñaur por 7-6 (6) y 6-3, en dos horas y dos minutos de partido.

Sobre su momento, dijo: "Al final, llevo muchos meses difíciles, no a nivel personal pero sí a nivel profesional. Siempre pensando y levantándome con la ilusión de vivir una tarde así. Muchísimas gracias a todos. Yo fallo, pero el público no falla nunca. Hay margen de mejora, pero bueno, día a día. Significa mucho haber podido jugar el partido entero, la semana pasada no lo pude hacer. Hoy he conseguido jugar más de dos horas. Y contento por terminar con una victoria que me permite jugar una vez más en esta tremenda pista".