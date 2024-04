El nieto de la gran vedete argentina le dio el pase a Vélez

Fue hacia la pelota con determinación, seguro. No vaciló, la clavó en el ángulo. Era el penal clave, el que aseguraba el pase a la final para Vélez. Lenny Lobato venció al Ruso Rodríguez y empezó, tal vez, a construir una historia singular en el club de grandes goleadores históricos.

El delantero de 23 años tiene varias particularidades que maquillan su historia: nació en Buzios, Brasil y se quedó allí hasta adolescente. Pero lo más especial es que es nieto de la mítica Nélida Lobato, quien fue una histórica vedete de la Argentina, con brillo en Europa y los Estados Unidos, y fama bien merecida por su talento.

Nélida Lobato.

El delantero reveló que tiene a Nélida Lobato como referente: “Me dijeron que fue muy famosa, que fue vedette siendo muy chiquita cuando acá eran muy altas en general y fue innovadora. Me contaron que acá no la querían, se fue a París y a Las Vegas; es una historia de resiliencia y me apoyo en eso también”, dijo, en un reciente reportaje.