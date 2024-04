Ramón Díaz dejó de ser el entrenador de Vasco da Gama

Tras caer por 4 a 0 ante Criciúma, el Vasco da Gama anunció que tanto el entrenador Ramón Ángel Díaz como su hijo Emiliano dejaron de formar parte del cuerpo técnico del conjunto brasileño, a pesar de tener contrato hasta 2025. Su sucesor, de forma interina, será Rafael Paiva.

"Vasco da Gama informa que inmediatamente después del partido Ramón Díaz y Emiliano Díaz ya no forman parte del cuerpo técnico. Rafael Paiva, entrenador de la selección sub-20, asume de forma interina", comunicó el club a través de sus redes sociales.

O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica.



Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

El ex entrenador de River Plate, San Lorenzo de Almagro e Independiente de Avellaneda en el fútbol argentino, que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, logró salvar al conjunto carioca de descender a la segunda división. Pero en esta temporada del Brasileirao, solo cosechó tres puntos en los cuatro partidos disputados. Si bien en su debut había ganado por 2-1 ante Gremio, después cayó 2-1 ante Fluminense y Bragantino, y la reciente goleada 4-0 ante Criciúma fue la gota que revalsó el vaso de la dirigencia.

Además, Vasco quedó eliminado en semifinales del Campeonato Carioca por 2-1 ante el Nova Iguacu de la D de Brasil, por lo que se decidió terminar con el ciclo Díaz. En total, el DT de 65 años dirigió 43 encuentros en el Vasco da Gama con 19 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

Malestar en Ramón y Emiliano Díaz por su salida de Vasco. Los ahora ex entrenadores manifestaron su desagrado por cómo se dio su salida de la entidad brasileña: “No me gustó la forma en la que acabó. Merecíamos otro tipo de respeto, no ser despedidos por Twitter, hicimos mucho por Vasco”, dijo el hijo del experimentado DT. Ramón Díaz, por su parte, optó por el silencio en ese entonces, como clara muestra de coincidencia con su progenitor.

El tremendo enojo de Ramón Díaz después del despido de Vasco da Gama. ¡Atención con lo que dijo!pic.twitter.com/mIx4zdeqW1 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 27, 2024

Comunicado de Vasco tras la salida de Ramón Díaz

“El Gigante de la Colina” deslizó que Ramón y Emiliano Díaz fueron quienes renunciaron a la dirección técnica, pese a que desde el club comunicaron que habían sido despedidos. Inmediatamente después del final del partido contra Criciúma, en los vestuarios, Ramón Díaz y Emiliano Díaz renunciaron al director técnico de fútbol del Vasco da Gama, Clauber Rocha”, iniciaron.

Tras esto, aportaron: “La comisión pidió que la decisión irrevocable fuera comunicada inmediatamente a la junta”.

Continuando en este sentido, agregaron: “Poco después, Ramón y Emiliano informaron su decisión al elenco y demás staff, aún en el vestidor, aclarando que ya no formaban parte del grupo. Posteriormente, los asesores del club, presentes, dieron a conocer oficialmente la solicitud”.

En el cierre, concluyeron: “Ramón y Emiliano se despidieron y pidieron despedirse también de los periodistas”. Esto se da después de que Emiliano Díaz acuse a la directiva de haberlos despedido por Twitter.

Esclarecimento:



Imediatamente ao final da partida contra o Criciúma, nos vestiários, Ramón Díaz e Emiliano Díaz pediram demissão ao Gerente de Futebol do Vasco da Gama, Clauber Rocha.



A comissão pediu que a decisão, irrevogável, fosse comunicada imediatiamente à diretoria.… — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 28, 2024

