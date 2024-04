El crack argentino del ajedrez que podría "nacionalizarse" por 5000 euros

El mundo del ajedrez viene creciendo como nunca antes y dentro de él varios chicos argentinos han desarrollado el sueño de pertenecer a la elite de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez). No obstante, desarrollar sus carreras supone una gran inversión que federaciones como la de Argentina no pueden respaldar. Allí aparecen inversores o simplemente millonarios con gusto por el deporte que, por una suma no tan representativa para ellos, pueden "comprar" a jóvenes promesas y ponerlas a jugar para sus países.

Faustino Oro tiene tan sólo 10 años, y viene de viene de asombrar al mundo luego de derrotar hace unos días al número 1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida ultrarrápida en el Bullet Brawl 2024. Pese a que salió en el puesto 21 de ese certamen, su victoria y su actuación en el mismo no pasaron desapercibidas. Según la legislación de la FIDE, una federación puede pagar una compensación a la del país original del ajedrecista (que varía dependiendo de su título y ranking) para "nacionalizarlo". Hoy, el precio de Faustino para dejar Argentina sería sólo de 5000 euros.

Así ganó, el argentino Faustino Oro, con solo 10 años, a Hikaru Nakamura, 3º del Mundo?? pic.twitter.com/I1IIoI4Nby — Chess.com en Español (@chesscom_es) March 27, 2024

Según el reglamento de la FIDE, los valores de compensación para que una federación incorpore un jugador de otra son los siguientes: por el pase de un ajedrecista con 2700 puntos de ELO o más (Top 40 del mundo) son 50.000 euros, por uno con 2600 puntos, son €30.000, uno con 2500 puntos vale €10.000, y los de 2400 puntos o menos ya van de €6.000 para abajo. En el caso de niños, como Faustino, la FIDE obtiene un canon por transferencia dependiendo el título: si el ajedrecista es un gran maestro, caso del argentino, recibe 5000 euros.

Los logros de Faustino Oro, que empezó a interesarse por el deporte en la pandemia, son impresionantes y es considerado una gran promesa del ajedrez mundial. En sólo 4 años alcanzó a ser número 1 del mundo Sub-10 y consiguió ser el jugador más joven de la historia en alcanzar un ELO de 2300 puntos. En diciembre del año pasado la familia Oro se marchó de Argentina y reside Barcelona, España. Allí esperan poder apoyar el crecimiento de su hijo en este deporte.

Se estima que el armado de una estructura para que un niño pueda sumarse a la élite del ajedrez en un plazo de cinco años tiene un precio aproximado de U$D 10.000 mensuales entre logística, los elementos de informática necesarios, profesores, entrenamiento, viajes y alojamiento. Hoy, Faustino sigue representando al país, pero de encontrar un representante que ponga el dinero para patrocinar su talento, podría dejar de hacerlo.