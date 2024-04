Tras la derrota, Messi se habría enfrentado al DT de Monterrey

Desde un palco y atravesando distintas emociones, a Lionel Messi le tocó vivir desde afuera el encuentro de su Inter Miami por la Copa de Campeones CONCACAF. Pese a arrancar ganando con gol de Tomás Avilés, uno de los tantos argentinos del plantel, Monterrey terminó dando vuelta el partido (también con tantos argentinos de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez) y se llevó un valioso 2-1 del Chase Stadium. Sin embargo, lo más destacado estuvo después, ya que en un final caldeado la Pulga habría tenido una discusión con Fernando Ortiz, entrenador del equipo mexicano.

Según el periodista mexicano Felipe Galindo, cuando terminó el partido Gerardo Martino, Luis Suárez y Messi fueron a buscar al árbitro guatemalteco Walter López para reclamarle algunas decisiones en el final del encuentro. En medio de ese entredicho habría aparecido Ortíz y fue allí que el capitán argentino habría encarado directamente a su compatriota y entrenador de Monterrey para recriminarle sus declaraciones previas al partido, lo que aparentemente desencadenó una fuerte discusión entre ambos.

Lionel Messi se ENCARÓ con el Tano Ortiz uD83DuDE31uD83DuDD25@FelipeGalindot con la información en RG La Deportiva. pic.twitter.com/qYScbU3zAq — RG La Deportiva (@rg690) April 4, 2024

En la previa al encuentro, el ex futbolista que fuera campeón con Vélez tuvo unos dichos sugerentes sobre una posible ayuda a Inter Miami: "El negocio no va por el lado del Monterrey. Eso lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Lo entiendo, sí, pero no lo comparto. Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas", fue parte de la controvertida declaración de Ortiz, que aparentemente la Pulga no le dejó pasar tras el partido.

"Espero que los chicos entiendan que es un rival más, entiendan que es un jugador más. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extra deportivas": Fernando Ortiz.



uD83CuDFA5@santiago4kd #Rayados #InterMiamiCF #ChampionsCup #Messi pic.twitter.com/6qeQhYd8pA — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 1, 2024

La vuelta del cruce de cuartos de final será el próximo miércoles en Nuevo León. Lógicamente Monterrey lleva la ventaja, no sólo por la localía sino porque su victoria a domicilio obliga a Inter Miami, por la validez del gol de visitante, a ganar sí o sí por una diferencia de dos goles (o bien imponerse por la mínima ganando de 3-2 en adelante). Lo que si es claro es que Messi, todavía recuperándose de su lesión muscular, tendrá motivación extra para dar vuelta la historia.