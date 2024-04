El neuquino Juan Cruz Benvenuti el más rápido en sábado

El neuquino Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) resultó el más veloz en la clasificación de la tercera fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera. El piloto del Alifraco Sport hizo valer la localía en el autódromo de Centenario, donde marcó un tiempo de 1 minuto 27 segundos 872 centésimas para lograr su cuarta “pole position” en 70 clasificaciones en la categoría.

El representante de Villa La Angostura afronta este fin de semana su tercera participación con Chevrolet en TC, al mando de un auto que debió reconstruirse tras el fuerte golpe en los entrenamientos en El Calafate en la primera fecha, situación que le impidió ser parte de la actividad del domingo en Santa Cruz. Tras terminar 17º en Viedma, este sábado quedó 10º y 16º en los entrenamientos neuquinos.

“Creía que iba a funcionar bien porque tuve una buena sensación en los entrenamientos, más allá de que Mario Bruna hizo cambios hasta último momento en la puesta a punto. Con estar adelante me bastaba, pero mañana vamos a ir por todo. El año pasado no había terminado bien y tampoco había comenzado bien este año y este resultado motiva mucho”, contó Benvenuti en Campeones Radio.

Es la segunda “pole position” de Benvenuti en Centenario, donde obtuvo la primera en 2020, con el Torino del Team Laboritto Jr. Con el mismo conjunto también había dominado la clasificación en la doble fecha que se disputó aquella temporada en La Plata. Para Chevrolet, significó cortar una racha de 5 fechas sin quedarse con el “1” del sábado, ya que la vez anterior fue en San Nicolás 2023, con Facundo Ardusso (RUS Med Team).

En redes sociales el neuquino mostró su alegría

Kevin Candela (Torino) quedó segundo a 54 centésimas de Benvenuti y concretó su mejor clasificación en el TC, superando el tercer lugar de Toay en 2022 y el quinto de Termas de Río Hondo en 2023, dos clasificaciones en las que fue protagonista la lluvia. En piso seco, lo más destacado hasta hoy del campeón 2021 de TC Pista era el sexto puesto en Posadas 2023. “Es un gran resultado para nosotros”, aseveró el bragadense, que consumó el mejor desempeño clasificatorio de un Torino en lo que va del año.

Luego de 4 fechas (desde la 4ª posición en Rafaela II 2023), Jonatan Castellano (Dodge) volvió a ser protagonista de una clasificación de Turismo Carretera. El “Pinchito”, que fue 3º a 118 centésimas alcanzó el mejor resultado de 2024 para la “Pentaestrella” en esta instancia. Julián Santero (Ford), el líder del campeonato, le dio forma al «top 4» multimarca. El piloto del LCA Racing hilvanó su 4ª clasificación consecutiva entre los 5 más rápidos: en esta ocasión se ubicó 4º, a 0s137 de Benvenuti.

Elio Craparo (Dodge) completó el «top 5». El representante de Chacabuco igualó su mejor resultado clasificatorio en el TC: fue 5º, como en Buenos Aires 2023, aunque en aquella oportunidad se había visto beneficiado por la condición de pista, que empezó húmeda por la lluvia y luego se fue secando.

El rionegrino José Manuel Urcera (Ford), que marcha tercero en el campeonato, hizo una buena clasificación y se ubicó en el sexto puesto, con un registro de 1.28.068. Bastante más atrás quedó el otro neuquino, Lautaro De la Iglesia (Dodge), 20° con 1.28.630.

Las series del domingo

Con representantes de las 4 marcas tradicionales en al menos 1 de las 3 primeras filas, las baterías del Turismo Carretera en el autódromo neuquino se pondrán en marcha mañana desde las 10.05.

Chevrolet vs Ford. Torino vs Dodge. Dodge vs Ford. Así será la integración por marcas de 1ª fila de cada una de las 3 series de la 3ª fecha del campeonato 2024 de Turismo Carretera, que se disputa en el autódromo de Centenario, provincia del Neuquén.

La 1ª serie se largará a las 10.05, con Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) y Julián Santero (Ford) en las 2 mejores posiciones de partida. Kevin Candela (Torino) y Elio Craparo (Dodge) compartirán la 1ª fila de la 2ª batería, que comenzará a las 10.30. El 3º parcial, que se pondrá en marcha a las 10:55, tendrá a Jonatan Castellano (Dodge) y José Manuel Urcera (Ford) como integrantes de la 1ª fila.