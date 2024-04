Cipolletti cayó ante Sansinena en otra preocupante actuación

Por el Torneo Federal A 2024, Sansinena derrotó a Cipolletti por 2 a 0 en cotejo correspondiente a la tercera fecha del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Darío Giovanoni anotó los dos tantos del equipo que hizo de local en el estadio Hermanos Francani del Club Deportivo La Armonía en el predio que el "velezano" posee en Don Bosco al 2400 de Bahía Blanca.

En tres presentaciones, el albinegro apenas sumó un punto, cayó en sus dos salidas de visitante. El domingo, seguramente a las 16, en el predio de Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces visitará a Deportivo Rincón, que llega en las mismas condiciones, un punto, dos derrotas de visita, un empate de local y sin marcar goles en los partidos disputados. En lo que será a pesar de recién iniciada la competencia, en un choque de necesitados.

Este domingo los de Noto volvieron a mostrar las mismas falencias de la fecha inaugural del certamen donde cayeron por idéntico resultado ante Kimberley de Mar del Plata en la ciudad atlántica bonaerense, y como ocurrió aquel día le marcaron dos goles en tres minutos.

El primer tiempo fue casi impresentable. Sin llegadas a los arcos y con muchas imprecisiones de ambos lados. Hay que sumar el pésimo estado del campo de juego y la falta de criterio de los jugadores en cancha. Recién en los últimos diez minutos el Tripero se acercó con pelotas paradas y Facundo Crespo respondió en buena forma, en un contexto de partido lejos de las emociones. El arquero volvió a aparecer ante un remate de media distancia de Joaquín Parra.

En el arranque del complemento, el local fue más ofensivo y los valletanos aguantaron el cero en su arco respaldados en su arquero Crespo. Se repitió en pelotazos largos y a dividir, nunca logró pasar la mitad de la cancha con pelota dominada.

A los 15', Noto mandó a la cancha a Henry Sáez y Alex Díaz para tener más precisión en el ataque. El Capataz se aproximó un par de veces de la mano de los ingresados, pero ningún intento terminó en oportunidad de gol. La desprolijidad fue una constante y el partido fue de trámite pobre.

Cuando el cero a cero parecía inquebrantable, Darío Giovanoni le ganó la espalda a los centrales en posición muy dudosa y con un zurdazo inatajable abrió el marcador a los 36 minutos del segundo tiempo. En un fútbol sin VAR, como es el de ascenso argentino, las responsabilidades caen en el árbitro y su asistente, que convalidaron la acción.

Cipolletti no solo no pudo reaccionar, sino que sintió tres minutos más tarde, se acabó la tarde. Sansinena liquidó el pleito con un contragolpe simple y sencillo que terminó con Giovanoni empujando la pelota a la red en soledad.

Otra actuación preocupante, decepcionante, sin un orden táctico, sigue sin aparecer el funcionamiento, en arranque por demás inesperado e impensado.

Sintesís

Sansinena de General Cerri: Aín Acosta Luna; Julián Taverna, Lautaro Ojeda, Facundo Reynoso, Mariano Medina; Joaquín Parra, Luciano Zannier, Víctor Escudero, Luciano Copetti; Bautista López Villagra y Braian Cuello. DT: Marcelo Bonetto.

Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Yago Piro y Leandro Wagner; Nicolás Iachetti, Laureano Tello, Denis Lara y Manuel Liendo; José Michelena y Juan Martín Amieva. DT: Gustavo Noto.

Goles: ST, 36m. y 39m. Giovanoni (S)

Cambios: ST, al inicio, Darío Giovanoni por Copetti (S), 15m. Alex Díaz y Henry Sáez por Iachetti y Michelena (C), 20m. Juan Ignacio Fernández por Liendo (C), 28n. Iñaki Marcos y Boris Magnago por Amieva y Tello (C), 31m. Monroig por Cuello (S), 44m. Santiago Palacios por Giovanoni (S).

Árbitro: Cristian Rubiano

Estadio: Hermanos Francani, Club Deportivo La Armonía, Bahía Blanca