Demichelis y su respuesta a las críticas

A pesar de la victoria ante Rosario Central que dejó a River a un sólo punto de la cima de la Zona A de Copa de la Liga y prácticamente clasificado para los cuartos de final, el ambiente en el Monumental no fue el mejor. El Millonario terminó dando vuelta el partido y ganando 2-1, pero tras el 0-1 los hinchas mostraron su disconformidad con la actuación y con Martín Demichelis, quien luego del partido habló en conferencia de prensa sobre el duelo y las críticas recibidas.

Ante la consulta de si el primer tiempo de River le había parecido flojo, el DT replicó: "Éramos dominantes sin gravitar, a veces no podés ganar el partido en 45 minutos. Lo que dominás en el primer tiempo desgasta al rival y podés obtener los frutos en el segundo. No es fácil romper una línea de 5-4-1 con un rival totalmente replegado, y cuando se pusieron en ventaja todo se pone cuesta arriba".

Además, Demichelis expresó que el 0-1 temprano complicó las cosas, pero destacó también la reacción de los suyos: "Si nos tocaba abrir con una de las primeras llegadas administrás el partido de otra manera. No es la primera vez que remontamos un resultado, y hoy era más difícil por la adversidad y la tabla de posiciones". Quizá el momento más tenso se vio ante la pregunta de si su River estaba jugando bien:"¿Hoy era importante jugar bien o ganar? Ganamos y hay que estar contentos", fue la escueta respuesta del DT, algo molesto por el cuestionamiento.

Dentro del cambiante clima que se vivió anoche en el Monumental, destacó un video viral de un hincha pidiéndole al DT que deje de jugar con el esquema de ataque que inició el partido ante Central. "Martín, basta con los tres delanteros, por Dios te lo pido. Es Solari y Borja, nada más", fue el eufórico comentario de uno de los hinchas que aprovechó que Demichelis se paró a firmar una camiseta.

Además, Demichelis dio detalles de su conversación con Miguel Borja, quien post partido le tiró flores por un consejo que le dio antes de los dos goles del colombiano que dieron vuelta el partido: "Le insistí porque a veces no le llegaba la pelota, le pedí que tenga paciencia porque íbamos a llegar, que no se mueva del área. Y él ahí es letal. Me pone muy contento que haya vuelto al gol", comentó.

Por último, el entrenador del Millonario fue consultado por la suplencia de Ignacio Fernández para este partido: "Analizo un montón de cosas en los cambios y el que no está en el día a día no puede hacerlo. Fuimos a Venezuela, veníamos de dos derrotas y Nacho se hizo cargo de la situación. La Copa Libertadores es como el primer partido del Mundial, y Nacho tiene mil partidos. Va a seguir peleando le toque de titular o suplente", concluyó.