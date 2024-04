Laprovittola brilló y el Barça bajó al Madrid

Un nuevo duelo basquetbolístico entre Barcelona y Real Madrid terminó con una gran victoria culé que le pone picante al final de la Liga ACB. El gran protagonista del clásico español fue Nicolás Laprovittola, que anotó 25 puntos en el 85-79 final con el que su equipo se llevó el duelo en el Palau Blaugrana. Además, el triunfo significó la pérdida del liderazgo del torneo para los madrileños, donde militan Facundo Campazzo y Gabriel Deck, a seis jornadas para terminar.

El base argentino de 34 años completó una gran semana en lo personal, ya que venía de darle al Barcelona la victoria por Euroliga con un enorme triple frente al Maccabi Tel Aviv. El oriundo de Morón guió al club catalán a su segunda victoria en cinco clásicos ante Real Madrid en lo que va de la campaña 2023/24. Con un primer cuarto en el que anotó 11 puntos, escoltado por Ricky Rubio (sumó 8 de sus 11 allí) y la defensa de Willy Hernangómez, lideró un claro 27-11 en favor del local.

En el segundo período y pese a que Barcelona estiró diferencias con el juego interior de Jan Vesely y Hernangómez, (alimentados por Rubio y las 5 asistencias de Laprovittola), el Merengue achicó diferencias más cerca del descanso. Allí hubo un buen aporte de Deck, que terminó siendo uno de los goleadores del visitante con 14, y se fueron al descanso 45-33. El inicio del tercero también tuvo al Madrid más acertado de la mano de Sergio Llull, lo que los acercó aún más en el marcador.

En la reacción madridista estuvo involucrado el manejo de Campazzo, sin tanto que decir desde los puntos (anotó sólo ocho) pero dejando 6 asistencias y aumentando la intensidad defensiva de un visitante algo adormecido hasta el final del segundo cuarto. Además, el muy buen aporte del santiagueño Deck desde los puntos se vio acompañado también desde los rebotes, bajando nada menos que 13.

Llegaron 64-58 al último cuarto y allí el Madrid tuvo el problema de la exclusión del pivot Edy Tavares, sin embargo se mantuvo en partido gracias a los puntos del bosnio Džanan Musa (terminó con 14). No obstante, el encargado de volcar el partido en favor del local fue, quién más, Laprovittola, que con un triple y una bandeja puso el 85-79 final para que el Palau Blaugrana festeje una gran victoria ante el eterno rival.

Con la victoria Barcelona propició que Unicaja le quite a Real Madrid el liderazgo de la Liga ACB, ya que ambos tienen un récord de 23-5 pero el conjunto de Málaga tiene mejor diferencia cuando restan sólo seis encuentros. La mejor ubicación determina localías favorables en los Playoffs (los partidos son al mejor de tres en cuartos y al mejor de 5 en semis y final). Barça aún tiene chances de alcanzar a los dos de arriba (su récord es 19-9) pero no depende de sí mismo.

Tras el duelo, Laprovittola dio su visión del partido y habló de las chances de Barcelona, que está tercero y no depende de sí mismo en la recta final: "Es un clásico. Sabemos lo que significa, no era un partido más. Nosotros no tenemos una posición privilegiada y vamos a tener que pelear todos los partidos hasta el final, sabiendo eso ya tenemos mucho ganado desde el principio. Tenemos un equipazo y tenemos que seguir trabajando".

Por último, el base elogió Campazzo, el líder de la otra vereda y candidato a MVP de la Liga ACB: "Me vengo pegando con él desde que tengo 17 años, no me sorprende el nivel que tiene y gracias a él soy el jugador que soy", expresó Lapro, quien por decisión personal no forma parte de la Selección Argentina de básquet desde el año pasado. Aún es una incógnita si participará de la ventana clasificatoria de Americup en noviembre.