Boca debuta de local en la Sudamericana ante Trinidense

Boca Juniors recibirá a Sportivo Trinidense de Paraguay, este martes desde las 21 en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Sudamericana 2024 en busca de su primer triunfo a nivel internacional en el certamen y en la temporada, tras el debut con empate frente a Nacional Potosí en la altura de Bolivia la semana pasada.. Con la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga encaminada, el Xeneize apuesta a sumar tres puntos claves de local.

El encuentro será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

El elenco dirigido por Diego Martínez igualó sin goles y con mayoría de suplentes en Bolivia en su estreno y buscará hacer valer ese punto en casa. Pese a que el sábado jugaron varios titulares en la victoria 3 a 1 ante Newell's Old Boys, el técnico apostaría nuevamente por un mix con algunos nombres importantes para recibir al conjunto paraguayo.

Aunque aún no definió el equipo, el cuerpo técnico recuperará a Sergio Romero y Edinson Cavani tras haber dejado atrás diversas lesiones, pero no comenzarían desde el arranque. Otro que volvería es Nicolás Figal, que fue suplente frente a la Lepra pero ya está recuperado de un esguince de rodilla. En tanto, Cristian Medina y Lautaro Blanco serán preservados pese a no tener lesión porque en Rosario terminaron con dolencias menores. El volante, al igual que Luca Langoni, ni siquiera fueron convocados.

Por su parte, el conjunto guaraní atraviesa un momento complejo. En su estreno ante Fortaleza de Brasil cayó en casa por 2 a 0, mientras que en el torneo local marcha anteúltimo con siete puntos y apenas dos victorias. El sábado fue superado por 3 a 1 ante Cerro Porteño como local.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero ó Leandro Brey; Nicolás Figal, Aaron Anselmino o Cristian Lema, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Guillermo "Pol" Fernández, Ezequierl "Equi" Fernández, Kevin Zenón, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.ó Edison Cavani.

Sportivo Trinidense de Paraguay: Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra.

Hora de Inicio: 21.00

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Gustavo Tejera