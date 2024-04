Junior Benítez, condenado a 5 años de cárcel

Se confirmó la condena a prisión para el futbolista Junior Benítez por coacción, y amenazas con arma de fuego contra la familia de su ex, Anabelia Ayala. Estaba preso desde enero, luego de que su antigua pareja se suicidara, por estar sospechado de romper la restricción perimetral mientras se encontraba en prisión domiciliaria. Además se lo investiga en otra causa por una presunta instigación al suicidio de la mujer. La familia va a apelar la condena.

Benítez se encontraba en prisión domiciliario desde mayo del 2023, pero luego de que su ex pareja se quitara la vida en enero estuvo detenido a la espera de ser juzgado. Luego de cuatro audiencias de juicio oral y público el juez Antonio Miguel Balicki (Juzgado en lo Correccional Nº 8 de Lomas de Zamora) consideró que había evidencia suficiente (decenas de testigos presenciales, entre familiares de las víctimas y vecinos) para decretar la responsabilidad del ex Boca, Benfica y Lanús, entre otros, de las acusaciones de Juan Carlos Ayala, padre de Anabelia.

Benítez fue imputado por cinco hechos, todos contra los padres y el hermano de Anabelia, ocurridos entre 2021 y 2023. En enero de 2021, el padre y la madre de la víctima encontraron una madrugada al jugador en la habitación de su hija con un arma de fuego sobre la mesa de luz y rompiendo pertenencias de la joven. Con esa misma pistola amenazó más tarde a Juan Carlos Ayala. Horas más tarde, el acusado prendió fuego los objetos mencionados en la puerta de la casa de la familia.

En 2022, Benítez primero se robó y destruyó una notebook que pertenecía a la familia, y luego violó la orden de restricción perimetral que le impusieron para amenazar a sus ex suegros y ex cuñados por denunciarlo. Su última aparición antes de ser detenido fue el 18 de marzo de 2023, cuando volvió a violar la perimetral para amenazar a Anabelia a punta de cuchillo, buscando que le abriera la puerta de la casa. Ante la negativa de la mujer, el jugador de fútbol cortó los neumáticos del auto de su ex suegro.

Rodrigo Tripolone, abogado de Juan Carlos Ayala, anunció que apelará la condena de cinco años para Benítez. En tanto, el padre de Anabelia relató parte de la tortura que vivió su hija: "Sufrió tanta violencia que ella nos ocultaba a nosotros porque tenía miedo de que él nos matara". Y agregó, sobre las amenazas del acusado: "Éntró a mi domicilio y me pegó una piña, me clavó un cuchillo en la rueda. Lo que diga la familia a mí no me importa porque yo confío en la Justicia”.