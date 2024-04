Neuquén Campeón: “Nunca sentimos que se nos escapaba”

El fin de semana fue todo azul, Neuquén Rc se quedó con el título Patagónico de rugby superando como local a Marabunta por 18-12. Ambos se asegurar la plaza al repechaje al TDI, donde se vendrán meses de preparación y competencia para llegar de la mejor forma “afrotaremos los partidos con toda la necesidad que se merece, debemos ir creciendo y llegar lo más afilado posible”.

No hubo especulaciones de que convenía más de cara a la final Patagónica, Neuquén fue superior en el campo y se quedó con una merecida victoria en el clásico del Valle ante Marabunta “Fue un partido lindo, duro, dinámico, pero nunca sentimos que se nos escapa o se podían acercar, tuvimos un par desconcentraciones en el final que les permitió llegar al try, pero nunca pensé que lo íbamos a perder” expresó Federico Gauna, autor de uno de los try del azul.

La clave pasó por lo defensivo, “estuvimos muy bien” dijo, agregando además que “nos faltó ajustar cosas en ataque como para poder aumentar la ventaja, pero no nos sentimos incómodos defensivamente y eso nos llevó a ganar el partido” agregando además “Estamos jugando un nuevo sistema que usamos en el 2018 cuando ascendimos, somos conscientes que los try debemos laborarlos y los partidos serán más difíciles”.

La competencia para los equipos de valle no se detiene, ahora inicia el torneo que reúne a los elencos de la Unión del Alto Valle junto a la unión de Los Lagos, en el medio el inicio del Nor Patagónico que los medirá con equipos de La Pampa y Bahía Blanca.

“afrontaremos los partidos con toda la necesidad que se merece, debemos ir creciendo y llegar lo más afilado posible de cara al partido del repechaje. Debemos tener la madurez suficiente para llegar enfocados y no perder el eje” Culminó.