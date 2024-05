Insólito: echaron a un DT argentino antes del partido y dirigió igual

Tras el empate 1-1 de ayer entre Belgrano y Delfín en Córdoba por Copa Sudamericana se conoció una llamativa decisión que involucra a Guillermo Duró, el entrenador argentino del elenco ecuatoriano. El DT de 55 años comentó en conferencia de prensa que se alejaría del cargo tras el partido, pero lo sorprendente fue que confesara que la dirigencia del club ya había decidido echarlo antes del encuentro.

"Mi continuidad no dependía de este resultado, sino que ya estaba tomada la decisión antes de viajar, la tuvimos reservada", comentó Duró en rueda de prensa tras el empate en Córdoba. Además, contó que la petición de dirigir vino de su lado y evaluó su tiempo como DT en Delfín: "Le pedí al presidente que me dejara dirigir este partido. Me voy muy tranquilo con el trabajo de 19 meses en un club que me ha tratado muy bien y estoy orgulloso del grupo que tengo", expresó.

uD83DuDDE3? "YA ESTABA TOMADA LA DECISIÓN ANTES DE VIAJAR"



uD83CuDF99? Guillermo Duró anunció en rueda de prensa que ante Belgrano fue su último partido al mando de Delfín.



uD83DuDCCC El DT argentino se despidió del club y agradeció a sus jugadores.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/il2QRFUdd9 — DSPORTS (@DSports) May 10, 2024

La decisión de despedir al entrenador argentino con pasado en Platense, All Boys, Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) entre otros no está ligada a la performance de Delfín en Copa Sudamericana, donde suma 5 puntos y comparte el segundo puesto del grupo con Inter de Porto Alegre. El motivo del despido es el pésimo arranque del equipo en la liga ecuatoriana, donde está penúltimo con 6 puntos en 11 encuentros y sólo ganó un partido. Es más, en los últimos dos meses el Cetáceo ganó sólo dos partidos por todas las competencias.

Ahora Delfín deberá buscar reemplazante para Duró y quien tome el equipo tendrá un duro cierre de grupo en Copa Sudamericana. Primero visitará a Inter en Porto Alegre (con fecha a confirmar por la decisión de CONMEBOL de aplazar el cotejo a causa de las inundaciones en esa parte de Brasil) y más tarde definirá la clasificación a los 16avos u octavos de final ante a Real Tomayapo en Ecuador.