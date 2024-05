Cerúndulo y Djokovic eliminados en domingo en Roma

El tenista argentino Francisco Cerúndulo tuvo un corto recorrido en el Masters 1000 de Roma. Una dura caída contra el ruso Karen Khachanov por 6-4 y 6-2, lo dejó afuera de la competencia; El gran batacazo del torneo fue la eliminación de Novak Djokovic, ante el chileno Alejandro Tabilo por 6-3 y 6-2.

Una hora y 36 minutos fueron suficientes para que el tenista argentino se quede abajo en el marcador y no pueda empatar la serie ante el ruso, en el Nicola Pietrangeli del Foro Itálico con capacidad para unos 3500 espectadores.

Khachanov se impuso ante Cerúndulo por quinta vez y no lo dejó seguir estirando su ventaja ante los tenistas mejor posicionados dentro del Top 20, tal y como supo ganar ante el estadounidense Tommy Paul y el alemán Alexander Zverev en Madrid hace unos días. Pero no fue tarea fácil ante el ruso, que alcanzó su mejor puesto con el número 8 en 2019, que lo inquietó y no da el brazo a torcer frente al porteño.

Durante el primer set, en el inicio, se pudo ver al número 22 del mundo con confianza y dispuesto a ganar el partido; sin embargo, y ante la imponente figura del Moscovita, todo comenzó a decaer. Karen fue escalando y finalizó el primer set tan solo con el saque. El segundo era la oportunidad. Francisco se adelantó por 2-0 y se encaminaba. Pero no hay que dar por terminado este tipo de partidos; porque el numero 18 del ranking ATP rompió y fue bajado la intensidad del rival, para estancarlo en 4 games y superarlo con los 6 finales.

Cae Fran CerúndolouD83CuDDE6uD83CuDDF7



Karen KhachanovuD83CuDDF7uD83CuDDFA avanza en sets corridos.

8 victorias consecutivas del ruso contra argentinos. Las últimas 4 contra Fran.



La última vez que cayó ante un argentino fue en Montecarlo 2022, contra Diego SchwartzmanuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/fnU2ygmTuB — Argentenista (@argentenista) May 12, 2024

Otra de las impresionantes eliminaciones fue la de Novak Djokovic que, por ahora, sigue manteniendo el puesto número uno del mundo. El chileno Alejandro Tabilo, superó notablemente al serbio y dejó al público boquiabierto, ya que no era de esperarse este batacazo. De hecho, es la primera vez que Nole queda afuera del Foro Itálico, del cual fue campeón en seis ocasiones, en esta instancia del torneo. El número 32 del ranking se quedó con el partido con un notable 6-2 6-3, en una hora y siete minutos.

Tabilo viene con una confianza que le permite realizar esta clase de osadías. Tras ganar el Challenger (categoría 175) en Aix-en-Provence, en Francia, logró llegar a una cuarta ronda de un Masters 1000 por segunda vez, luego de lo que fue Indian Wells en 2023. “Ha sido increíble, fue una sensación inolvidable, estaba tratando de mantener la calma en todo el partido, jugando muy bien, salí con todo y poder seguir con ese nivel todo el partido era algo que no esperaba y estoy muy emocionado”, explicó muy sentido el chileno de 26 años que se quedó con el boleto a la siguiente ronda tras superar al máximo ganador de Grand Slams individuales.