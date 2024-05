Marco González no es más el técnico de Deportivo Rincón

La noticia y los rumores comenzaron a circular luego de la derrota que sufrió Deportivo Rincón el sábado en Bahía Blanca ante Villa Mitre por 2 a 0. Las mismas indicaban que las horas de Marco González como entrenador del equipo del norte neuquino estaban contadas.

El domingo por la tarde luego del arribo del plantel a Rincón de los Sauces, la dirigencia de la institución tuvo una reunión con el director técnico y que se le comunicó que ya no sería más el conductor del equipo que milita desde esta temporada en el Torneo Federal A.

En la mañana de este lunes desde el área prensa del León del Norte se emitió un comunicado en el que expresa: "Deportivo Rincón informa que el señor Marco González ha sido desvinculado de su puesto de director técnico" y agrega el parte que "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a un hombre cuyo incansable trabajo llevó al club al plano nacional. Extendemos nuestros mejores deseos de éxito en sus futuros proyectos". Finalmente remarca que "informamos que el partido del miércoles 15 de mayo contra Germinal de Rawson el equipo lo dirigirá Pablo Castro".

El entrenador de Punta Alta permanecerá un par de días en la localidad para cerrar su vínculo contractual, luego de ocho partidos al frente del equipo con dos triunfos y un empate de local, y cuatro derrotas y apenas una igualdad de visitante. Con casi el 30 por ciento del certamen ya disputado, el equipo no ha logrado una identidad de juego, le cuesta ensamblar a los jugadores que tenía de temporadas anteriores con los refuerzos, más algunas cuestiones de índole táctica y estrategia que no convencieron a los encargados del fútbol y cuestiones disciplinarias solicitadas que el ahora ex técnico no habría cumplido, lo que determinó que se tomará la determinación de cesantearlo del cargo.