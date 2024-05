"Chiquito" Romero seguirá en Boca hasta fines del 2025. .

Sergio "Chiquito" Romero llegó a Boca en el 2022, en silencio: después de un paso por Venezia, Italia, y luego de unos malos entendidos en Racing Club de Avellaneda, el club donde recaló en Buenos Aires, tras surgir en la Comisión de Actividades (CAI) de Comodoro Rivadavia. En "La Academnia" pasó gran parte de la recuperación de una de sus rodillas antes de arribar al "Xeneize".

Se puso en forma físicamente y apenas algunos partidos en la espalda le alcanzaron para volverse una de las piezas indispensables del equipo. De hecho, su actuación en la Copa Libertadores de 2023 siendo determinante en todas las series por penales del club de La Ribera fueron la frutilla del postre que hizo que su figura se agigante; y entender que quien supo estar en los niveles más altos en la Selección Argentina en el Mundial 2014, estaba de nuevo.

Los hinchas lo pedían, los dirigentes lo sabían: el nacido en Bernardo de Irigoyen (Misiones) y criado en la ciudad petrolera chubutense, tenía que firmar cuanto antes en Boca. Hasta que el mediodía de este lunes, después de haber perdido en la primera fecha de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán, esa noticia se hizo realidad: "Chiquito" Romero tiene todo acordado para continuar en la institución hasta diciembre de 2025.

Dentro de los seis jugadores de Boca que finalizan su vínculo en diciembre, Sergio Romero era una de las prioridades del club y, si bien tenía el contrato para renovar sobre la mesa, después de unos días el arquero finalmente tomó la decisión de continuar vistiendo la azul y oro.

En un diálogo con Desde La Boca, la revista oficial del Xeneize, Romero anticipó su futuro: "La verdad es que no lo descarto. Acá hay cosas que están muy bien y no sé si las valoramos lo suficiente. Por ejemplo, en el tema de la salud: la atención y el trato de los médicos son difíciles de ver en otros lados".

En la misma linea, Chiquito recordó su llegada a la institución y destacó: “Llegué en plena recuperación de una lesión y me trataron de maravillas, sin apurarme, respetando mis tiempos. El doctor Jorge Batista es un fenómeno. Antes del Mundial 2018 tuve que operarme y lo hice en el exterior. Me equivoqué: tendría que haberlo hecho acá". Y sentenció: "Acá llevo más de 60 partidos en poco más de 15 meses. Creo no haber jugado esa cantidad en los cinco años anteriores. Y lo disfruto".