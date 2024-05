Copa Libertadores: Con doblete de Borja, River se metió en octavos

En busca de asegurar su clasificación River recibió a Libertad de Paraguay por la quinta fecha en el Grupo H de la Copa Libertadores. El Millonario buscaba asegurarse la clasificación, el liderato de su zona y sumar puntos para intentar quedar entre los mejores primeros del certamen continental. La noche del Monumental terminó siendo feliz para los de Núñez, que se llevaron una merecida victoria que les dio el boleto a octavos y, de paso, al Mundial de Clubes 2025.

Con las dudas sobre el recibimiento para Martín Demichelis tras algunos silbidos el fin de semana, y teniendo también en cuenta la reciente salida de Marcelo Gallardo de Al Ittihad, noticia siempre importante en el mundo de River, el DT hoy fue recibido con mayoría de aplausos. Ya en el partido, su equipo intentó imponer las condiciones y tuvo las primeras dos chances del encuentro, primero con un disparo de Ignacio Fernández que pasó muy cerca del arco, luego con un tiro de Agustín Sant'Anna, que tomó un rebote afuera del área e hizo que Rodrigo Morinigo se estirara para mandarlo al córner.

Siguió intentando el Millonario, nuevamente con Nacho Fernández involucrado. El ex Gimnasia le metió un gran pase por encima de la defensa a Miguel Borja, pero el colombiano no pudo ante la salida de Morinigo. Al local le costaba dominar completamente el partido frente a un creciente orden de Libertad, pero no dejaba de inquietar por la banda derecha con una buena participación de Sant'Anna, que encontró con un centro a Colidio y éste, con un toque sutil de primera, exigió una gran respuesta del arquero.

Siguió buscando River, que después de varios minutos sin dominar y con poca creatividad terminó el primer tiempo un poco mejor pero aún sin la ventaja. Un anticipo de Paulo Díaz en un tiro libre dio de lleno en el palo, mientras que minutos más tarde una buena jugada entre Claudio Echeverri y Facundo Colidio terminó con una volea del Diablito que se fue por encima del travesaño.

Sin embargo, cuando parecía que se iban al descanso igualados, apareció el oportuno tanto del goleador. Un centro de Milton Casco desde la izquierda fue bajado con maestría por Borja, que controló con la punta del pie y sacó un remate que se le coló por debajo a Morinigo para transformarse en el 1-0 del elenco de Núñez. A pesar de la merecida ventaja, le tocó sufrir en la última del primer tiempo: Hernesto Caballero tomó el rebote de un córner y sacó un disparo con rosca que pasó a centímetros del palo izquierdo de Franco Armani.

En el complemento Libertad, urgido por una victoria para seguir con chances, adelantó líneas y sorprendió con la primera ocasión. Un pase de Matías Espinoza dejó mano a mano a Roque Santa Cruz, que intentó definir por encima de Armani, pero el arquero le ganó el duelo con firmeza.

El cotejo empezó a ser más abierto, de ida y vuelta, con ambos encontrando espacios, algo que iba a empezar a darle a River mayores chances de aumentar. Una buena jugada de contra entre Echeverri, Borja y Colidio terminó con un disparo cruzado de este último que salió apenas ancho. Más tarde, el ingresado Pablo Solari lo tuvo con un tiro desde una posición similar, pero se encontró con una eficiente respuesta de Morinigo.

Las piernas e ideas de Libertad eran muy escasas, y River iba a terminar plasmando en el marcador lo que venía insinuando minutos antes. En otra de las contras de las que dispuso el Millonario, Borja recibió sobre la izquierda y, en una maniobra genial, enganchó hacia adentro para sacar un remate colocado perfecto que sentenció la historia.

Triunfo sin atenuantes de un River que hizo valer su mayor jerarquía y, a través de su goleador, pudo plasmar en el marcador el haber sido superior durante la mayor parte del partido. Con la clasificación a octavos asegurada, los de Demichelis esperarán que Nacional (U) deje puntos mañana para también tener certeza de llegar al último partido en la cima del Grupo H. Por lo pronto, la victoria de hoy abrochó la presencia del Millonario en el próximo Mundial de Clubes.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Agustín Sant'Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Ignacio Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Luís Cardozo, Néstor Giménez; Lucas Sanabria, Hernesto Caballero, Bautista Merlini; Iván Franco, Roque Santa Cruz y Matías Espinoza.

Goles: PT 41' Borja (RIV); ST 84' Borja (RIV)

Amonestados: ST 64' P. Díaz (RIV), 67' Caballero (LIB), 75' Bareiro (LIB)

Cambios: ST 57' Melgarejo por Espinoza (LIB), 69' Barco y Solari por Echeverri e I. Fernández, 70' Bareiro y Cardozo por Franco y Santa Cruz, 80' Mastantuono por Colidio (RIV), 81' Aguilar y Campusano por Merlini y Caballero (LIB) y 85' Kranevitter por Villagra (RIV).