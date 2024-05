Copa Sudamericana: Fortaleza amargó a Boca sobre el final

En uno de los partidos más importantes de su semestre, Boca recibía a Fortaleza en la Bombonera desde con el objetivo de arrebatarle el primer lugar en el Grupo D de la Copa Sudamericana. Después del paso en falso que dio ante Atlético Tucumán en su debut por la Liga Profesional, el Xeneize hizo un partido a la altura de las expectativas, pero en el final le dejó una última contra al elenco brasileño, que no falló y terminó amargando a los de Diego Martínez.

El partido entre arrancó muy picado, con una amarilla antes de los cinco minutos para Luis Advíncula por un manotazo. Boca, que mantuvo la iniciativa durante la mayoría del primer tiempo, tuvo la más clara al inicio en una jugada en la que Kevin Zenón anticipó un pase en el punto del penal y su definición fue salvada entre el arquero João Ricardo y un defensor que despejó en la línea.

¡LO TUVO BOCA EN LA PRIMERA!



?? Kevin Zenón no llegó a conectar: el Xeneize comenzó con todo en la Bombonera.



uD83CuDF99?@GustavoKuffner - @jbuscalia - #MacayaMárquez



Compra el partido desde $5.500 en https://t.co/hMDiWylWAx pic.twitter.com/ldRfHypqxQ — DSPORTS (@DSports) May 16, 2024

El Xeneize siguió insistiendo y acorraló al visitante por momentos, pero a sus ocasiones le faltaron el último pase o un remate que generase más peligro. Un Miguel Merentiel muy activo estuvo a punto de llegar a un pase de Ezequiel Fernández que lo dejaba de cara al gol, mientras que un cabezazo de Cristian Lema en un córner fue bloqueado con lo justo por un defensor.

Corrían los minutos, Boca parecía más cerca e incluso una situación polémica pudo darle un penal. Edinson Cavani se metió en el área y, tras sacar un centro, fue derribado en el área. El árbitro Jesús Valenzuela no vio infracción e incluso amonestó al uruguayo por la airada protesta. Esto no hizo retroceder al conjunto de Diego Martínez, que iba a exigir por primera vez al arquero João Ricardo con un disparo de afuera de Merentiel.

La primera etapa iba a culminar con la misma tónica: un Boca que insistió ante un Fortaleza algo desbordado que aguantó como pudo. La última aproximación del Xeneize fue un centro peligroso de Advíncula desde la derecha al que Merentiel no llegó y casi Emanuel Brítez mete contra su propio arco. Así fue que el elenco azul y oro se fue al descanso con la frustración de no poder concretar lo insinuado durante 45 minutos.

¡UFFF... CENTRO PRECIOSO DE ADVÍNCULA Y CASI GOL EN CONTRA!



?? Boca y Fortaleza siguen 0-0 en la Bombonera.



uD83CuDF99? @GustavoKuffner - @jbuscalia - #MacayaMárquez



Compra el partido desde $5.500 en https://t.co/hMDiWylWAx #EnLaPielDeBoca pic.twitter.com/gHSK0LUqNX — DSPORTS (@DSports) May 16, 2024

En el complemento el Xeneize retomó las cosas donde las dejó, y rápidamente tuvo una nueva chance con un centro de Lautaro Blanco para un Cavani que cabeceó apenas por encima del arco. Minutos después, Lema ganó en un córner de cabeza y su testazo dio de lleno en el travesaño. La sensación era que el gol estaba al caer.

Y llegó, de la mano del goleador. Una nueva jugada por izquierda con un gran taco de Zenón le dio a Blanco la ventaja para llegar al fondo y sacar un centro justo para un Cavani que llegó vació por el medio para empujarla, decretar el 1-0 y desahogarse junto a la gente con su clásico festejo. Son ya 11 goles en el 2024 para el uruguayo de 37 años, que volvía a abrir un partido complejo para Boca.

Luego del gol el ímpetu del local para ir sin freno mutó en concentración para continuar controlando el partido ante un Fortaleza que se iba a venir. Juan Pablo Vojvoda puso futbolistas más ofensivos y el Tricolor de Aço se adelantó e inquietó con una buena jugada por derecha que terminó con Marinho cara a cara con un Sergio Romero que apareció con una oportuna tapada para evitar el empate.

¡TAPÓ CHIQUITO ROMERO!



?? Marinho giró sobre Lema dentro del área y estuvo cerca de igualar el partido para Fortaleza.



uD83CuDFC6 La CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS se juega por #DIRECTV y #DGO.



?? Suscribite en https://t.co/L5LN8SdbMV. pic.twitter.com/T0XWuHA1Od — DSPORTS (@DSports) May 16, 2024

Este adelantamiento también le otorgó espacios a un Boca que tras ese susto tuvo dos ocasiones claras para extender la ventaja. Primero Zenón encontró la llegada de Cristian Medina, pero el remate del mediocampista salió alto. Más tarde, una de las más claras: condujo la contra Equi Fernández y habilitó a Merentiel, que no pudo superar en el mano a mano a João Ricardo.

El Xeneize se encaminaba al triunfo, pero una jugada inesperada le iba a arrebatar un partido que estaba controlado. Tras un tiro libre a favor, un mal retroceso y una contra rápidisima manejada por Marinho, que dejó sólo a Moisés en el área. El volante controló mal, pero detrás de él llegó el venezolano Kervin Andrade para empujarla ante un Romero que nada pudo hacer. El VAR chequeó si había offside, pero ni eso salvó al equipo argentino del 1-1.

GOL DE FORTALEZA



uD83CuDDFBuD83CuDDEA Kervin Andrade, sobre la hora, anotó el 1-1 contra Boca.



uD83CuDFC6 La CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS se juega por #DIRECTV y #DGO.



?? Suscribite en https://t.co/L5LN8SdbMV. pic.twitter.com/cV8v5JxIJr — DSPORTS (@DSports) May 16, 2024

Con lo último que le quedaba Boca fue a buscar lo que le habían arrebatado, y casi termina saliéndole el tiro del final. El último córner de Zenón encontró el anticipo de Lautaro Di Lollo, pero el cabezazo del juvenil salió por arriba. No hubo tiempo para más, y todo fue frustración para un Xeneize que hizo méritos pero termina dejando dos puntos por un error puntual que le costó carísimo. Ahora, los de Martínez deben ganar ante Nacional Potosí y esperar una ayuda de Sportivo Trinidense, de lo contrario terminará segundo en su grupo y deberá jugar los 16vos de final ante uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Formaciones

Boca 1: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Cristian Medina; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Fortaleza 1: João Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamín Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Yago Pikachu, Pedro Augusto, Hercules, Tomás Pochettino; Imanol Machuca y Juan Martín Lucero.

Goles: ST 54' Cavani (BOC), 90' Andrade (FOR).

Amonestados: PT 4' Advíncula (BOC), 28' Cavani (BOC), 34' D. Martínez (DT-BOC), 38' Kuscevic (FOR), 44' Titi (FOR); ST 73' Pedro Augusto (FOR) y Merentiel (BOC)

Cambios: ST al inicio Di Lollo por Figal (BOC) y Tinga por Brítez (FOR), 59' Moisés, Rossetto y Marinho por Pikachu, Hércules y Machuca (FOR), 74' Andrade por Pedro Augusto (FOR), 81' Saralegui por Medina (BOC), 84' Delgado por G. Fernández y 93' Langoni por E. Fernández (FOR)