Copa Sudamericana: Lanús y Belgrano aseguraron su clasificación

Lanús y Belgrano jugaron hoy por Copa Sudamericana y aseguraron su clasificación a la próxima ronda. El Granate, líder de su zona, goleó al Metropolitanos venezolano y el Pirata venció por la mínima al Real Tomayapo de Bolivia y estiró a cuatro unidades su liderazgo en el Grupo C.

Para el duelo de hoy el DT Ricardo Zielinski paró a los siguientes 11: Alan Aguerre; Brian Aguirre, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti, Carlos Soler; Luciano Boggio o Ramiro Carrera, Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore, Marcelino Moreno; Augusto Lotti y Walter Bou.

Lanús 5 – Metropolitanos 0

El Granate goleó con comodidad al equipo venezolano, que empezó abajo desde los 5' del PT por un blooper increíble de Marlín Fabián Angulo Cuero, quien quiso despejar un centro bajo pero trastabilló y la clavó al palo de su propio arco. Desde allí, el equipo de Zielinski encaró el partido con total confort y sin pasar peligro atrás. Para los 23' de la primera parte, ya ganaba 2 a 0 con gol de Walter Bou (hizo 2).

INSÓLITO GOL EN CONTRA: Cuero quiso rechazar y marcó en su propio arco el 1-0 de Lanús contra Metropolitanos en la CONMEBOL #Sudamericana.



uD83DuDCFA #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/LFvojDyv4M — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2024

En el comienzo del segundo tiempo, Lanús aseguró la diferencia y marcó a los 7' del ST el tercero de la mano de Álvarez. Bou también metió el cuarto, y bien podría haber metido el quinto y el sexto. El Granate golea bien y se florea, quedando a un paso de la clasificación a octavos de final (recordemos que los 2º de la Sudamericana van a 16avos de final contra los 3º de la Libertadores). Sobre el final el quinto gol lo hizo Franco Watson, que entró desde el banco y acompañó la jugada parándose en un lugar elemental para capturar un rebote y poner el 5-0 a 15 minutos del final.

Belgrano 1 – Real Tomayapo 0

La victoria de Belgrano fue más trabajada y sufrida ya que, a pesar que el Tomayapo no atacó tanto, la diferencia por la mínima no tranquilizó a nadie hasta que terminó el encuentro. El golazo lo hizo Velázquez, que estaba de frente al arco y agarró de sobrepique un pase lateral y la clavó arriba.

¡GOLAZO DE BELGRANO! uD83CuDFF4???



? En la jugada preparada, Velázquez sacó un remate fantástico y puso el 1-0 para el Pirata ante Real Tomayapo.



uD83CuDF99? @Haasenico - @buonsantelean



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/9hac6GUYjz — DSPORTS (@DSports) May 15, 2024

La clasificación del Pirata no dependía de esta victoria de hoy, ya que Inter de Porto Alegre aún debe dos partidos debido a las postergaciones que tuvo que hacer debido a las inundaciones en la región de Rio Grande do Sul que afectaron fuertemente al estadio del elenco gaúcho. No obstante, esta victoria en el Mario Alberto Kempes ante Real Tomayapo, colista del grupo, lo mantiene en la cima a cuatro puntos tanto de los brasileños como de Delfín.

uD83DuDCCBuD83CuDF0E #CitadosBelgrano | Los convocados para recibir a uD83CuDDE7uD83CuDDF4 Real Tomayapo por @Sudamericana. pic.twitter.com/dPaJF15ts1 — Belgrano (@Belgrano) May 15, 2024

En cuanto al equipo que parará el entrenador Juan Cruz Real, hubo tres cambios respecto del infartante 4 a 4 ante Racing del sábado por la Liga Profesional. La más saliente fue el ingreso del arquero Ignacio Chicco por Nahuel Losada, expulsado en el duelo ante Delfín. El 11 titular fue el siguiente: Chicco; Mariano Troilo, Matías Moreno, Agustín Baldi; Juan Barinaga, Santiago Longo, Esteban Rolón, Facundo Lencioni; Matías Marín, Franco Jara y Bryan Reyna.