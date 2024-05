Liga Profesional: Ya se fue el primer DT

Tras un mal inicio en la Liga Profesional y de quedarse anoche sin el objetivo de la Copa Sudamericana, se concretó la salida del primer DT en lo que va de una nueva campaña del fútbol argentino. Julio Vaccari dijo basta, y entre lágrimas anunció que dejará de ser el entrenador de Defensa y Justicia tras algo más de un año y medio en el cargo.

Visiblemente emocionado, Vaccari dio la noticia en rueda de prensa tras la igualdad del 1-1 entre el Halcón e Independiente Medellín: "No voy a ser más el entrenador de Defensa y Justicia. Primero agradezco a Diego (Lemme) y Cristian (Bragarnik) por darme la posibilidad de entrenar a esta institución y agradecerle también por cómo me dejaron llevarlo a cabo. En segundo lugar, a los jugadores, un grupo humano tremendamente valioso que me ha hecho crecer como entrenador pero mucho más aún como persona", sostuvo el DT.

Defensa y Justicia necesitaba ganar obligadamente para tener chances de meterse como segundo de su grupo a los 16vos de Copa Sudamericana, pero el 1-1 ante Independiente Medellín certificó su salida de la competición con una fecha de antelación. Esto se suma también a la eliminación ante Argentinos Juniors, que lo dejó afuera por penales en cuartos de final de Copa de la Liga, y un mal comienzo en el inicio de Liga Profesional, donde cayó 3-1 ante Huracán.

Vaccari da un paso al costado luego de llegar a ser el entrenador que más tiempo estuvo en su cargo en el fútbol argentino, con un total de un año y siete meses. Defensa lo contrató en septiembre de 2022 y el DT lo dirigió en 90 oportunidades, con 42 victorias, 25 empates y 23 derrotas. Además, llevó al Halcón a jugar una final de Copa Argentina en 2023, donde cayó por 1-0 contra Estudiantes de La Plata.