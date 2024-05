Boca y las lesiones: Preocupación por Medina y Figal desgarrado

El desgarro de Figal es la 8va lesión muscular de Boca en 2024.



• 5 en partidos: Figal (ayer), Rojo vs. EDLP, Anselmino vs. Trinidense, Saracchi vs. GyT y Rojo en entrada en calor vs. Talleres.



• 3 en prácticas: Anselmino el lunes, Benítez el 13/4 y Equi el 1/3.