Del Progreso se metió en los Play off de la Liga Federal

Se definieron los Play In de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet. El segundo juego de los Play In quedó para Del Progreso que en General Roca superó a Independiente de Neuquén por 74-66, y se aseguró el tercer cupo para los Play Off.

El elenco de General Roca cumplió con las expectativas previas, y tras superar en el primer juego a Biguá, logró sacar boleto en la final ante Independiente en el Gigante de Calle Maipú, en un juego que tuvo desenlace recién en los minutos finales.

Los parciales fueron de 19-16, y 33-34 en la primera etapa, yéndose al descanso con ventaja para la visita. En el tercero la paridad siguió, con leve diferencia de 17-19 para el elenco de García (50-53) y en el final, a falta de dos minutos, apareció la experiencia del elenco “progre” para darlo vuelta y cerrar con un 24-13, y victoria 74-66.

Ignacio Eder el goleador de la noche junto a Luis Alderete con 21 puntos, Gustavo Maranguello (12 rebotes) y Facundo Varela con 12. En la visita se destacó Matías Carneglia con 16-12R, más 11 de Julián Roumec y Enzo Nievas.

El equipo comandado por Marcos Fernández ocupará el puesto tres en los Play Off de Conferencia representando a la Sur, donde ya estaban clasificados Pacífico como 1ro, y Centro Español 2do. Ahora solo queda determinar quiénes serán sus rivales que saldrán de la Suroeste.