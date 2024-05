Insúa, ¿a juicio con San Lorenzo?

Las esquirlas de la salida de Rubén Insúa siguen afectando al entorno de San Lorenzo. En el día de hoy se conoció que el DT y los representantes del club no llegaron a un acuerdo en la mediación de hoy y, de no haber entendimiento en los próximos 30 días, el ex técnico e ídolo azulgrana llevará a juicio a la institución, así como al presidente Marcelo Moretti.

En la Conciliación Obligatoria que se llevó a cabo hoy tanto Insúa como el club no arreglaron económicamente la salida del entrenador, cuyo contrato que finalizaba en diciembre de 2025 fue interrumpido. Falta aún una segunda audiencia entre las partes, en donde si no hay un acuerdo, el Gallego y su cuerpo técnico demandarán al Ciclón, al presidente Moretti y al Secretario General del club, Pablo García Lago.

?? TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A UN JUICIO



uD83DuDD35uD83DuDD34 No hubo acuerdo entre Rubén Darío Insúa y la dirigencia de #SanLorenzo en la primera conciliación.



uD83EuDD14 Si en la segunda conciliación no hay acuerdo, habrá juicio.



uD83CuDF99? @Gonzaaorellano pic.twitter.com/osdsxevei1 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) May 16, 2024

Son conocidos los roces entre Insúa y Moretti desde que el entrenador fue despedido, pero según declaraciones del propio Gallego la posibilidad de una acción judicial parecía poco probable. No obstante, el nulo progreso en las negociaciones para finiquitar la rescisión del vínculo que la CD le firmó en enero de este año, hasta 2025 y con una suba considerable de salario, llegaron hasta esta situación casi límite.

Hace días, quien habló fue el tesorero de San Lorenzo, Leandro Goroyesky, quien expresó que la CD no busca llegar a instancias judiciales: "Seguir con abogados no es nuestra intención, no queremos escalarlo. Estamos dispuestos a encarar un diálogo, con la intención de llegar a un acuerdo". No obstante, parece que el arreglo no llega y la situación se acerca a los tribunales.