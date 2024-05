Boca: Martínez y el rompecabezas de la defensa

Las lesiones han sido un constante problema para Boca en lo que va del año, y de cara al duelo con Central Córdoba por la Liga Profesional, el armado de la defensa preocupa mucho a Diego Martínez. En el duelo ante Fortaleza debió sacar en el entretiempo a Nicolás Figal, que tiene un desgarro en el sóleo y se perderá al menos un par de semanas. Esto se suma a las lesiones musculares de Marcos Rojo y Aaron Anselmino, dejando al Xeneize con pocos activos en la zaga.

El único titular en forma es Cristian Lema, que sería acompañado en la zaga por Lautaro Di Lollo, el juvenil que ingresó en el entretiempo ante Fortaleza. No obstante, hay otra preocupación: Luis Advíncula terminó con un golpe en la rodilla y, tras estudios realizados ayer se confirmó que tiene un traumatismo en esa zona, por lo que se evaluará si viaja o no.

Esto cambia las cosas, porque al no tener reemplazo del peruano (Lucas Blondel se rompió los ligamentos de la rodilla), Di Lollo tendría que ocupar esa zona como lo hizo en los partidos donde Advíncula fue resguardado. Esto obligaría a Martínez a hacer debutar al juvenil Mateo Mendía, que fue al banco de suplentes el miércoles, en la zaga junto a Lema. Otro que podría al menos integrar el banco de suplentes es el cipoleño Tiago Simoni, lateral derecho que viene destacando en reserva.

Pol Fernández NO tiene lesión y es una posibilidad que viaje a Santiago del Estero. Si está bien, será titular. Advíncula, que tiene un traumatismo, está al límite. Posibilidad concreta que no viaje. Queda una práctica más. pic.twitter.com/bEYgJsggM2 — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) May 17, 2024

Recordemos que dentro del plantel también está Nicolás Valentini, pero su conflicto con la dirigencia luego de no aceptar la renovación de su contrato que vence en diciembre hizo que lo colgaran. Si bien las charlas no están finalizadas, todavía no hubo novedades al respecto y por eso la decisión de no utilizarlo se mantendrá.

Además de estas dificultades para armar la defensa, Martínez no podrá contar con Cristian Medina luego del golpe que tuvo en el duelo ante Fortaleza que lo sacó de la cancha y le provocó un hematoma en uno de sus pulmones. Lo más probable es que su lugar lo ocupe Jabes Saralegui. Al menos, la buena es que podrá contar con Pol Fernández, que también fue reemplazado el miércoles con molestias pero no tiene lesión y viajaría a Santiago del Estero.