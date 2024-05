Zeballos y Granollers, campeones en el Masters 1000 de Roma

La dupla del español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos pasó por encima a la pareja del salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, a los que vapulearon este domingo en dos sets, por un doble 6-2, para volver a ganar el Masters 1000 de Roma.

"Cebolla" y su compañero, dupla número 1 del ranking ATP de dobles, no han tenido rival en todo el torneo: pudieron resarcirse tras no jugar la semifinal del torneo de Madrid por lesión de Zeballos y fueron muy superiores a todos sus rivales, contra los que no cedieron un solo set en todo el torneo.

El marplatense y Granollers disputaron su séptima final de Masters 1000 como pareja y aumentaron su balance en victorias-derrotas a 6-1. Campeones en Canadá 2019, Roma 2020, Madrid 2021, Cincinnati 2021 y Shanghái 2023, recuperaron la corona en el Foro Itálico.

Dos "breaks'" en el primer set, con puntos para enmarcar dese el fondo de pista cuando estaban al resto, sirvieron para encarrilar el partido. Ni siquiera el parate de media hora a causa de la lluvia pudo frenar su juego. Arévalo y Pavic no pudieron hacer nada en ningún momento y cedieron tras perder otro saque en el segundo envite. El español y argentino cerraron con su servicio tras poco más de una hora de duelo en el que no dieron opción.

Primer título como 1 del mundo uD83CuDFC6 pic.twitter.com/O1Zr1vJhWQ — Argentenista (@argentenista) May 19, 2024

Granollers y Zeballos, que están en el puesto número 1 del ranking mundial, llegarán como favoritos a Roland Garros y con la confianza por las nubes tras un torneo perfecto en la tierra batida italiana.

Zeballos, que se lesionó y no pudo jugar las semifinales del torneo de Madrid, no pudo contener las lágrimas al ganar en el Foro Itálico. "Ha sido una semana muy especial. Jugamos muy bien en un torneo precioso que es ahora uno de los mejores para nosotros", comenzó.

"No me quiero poner emocional, pero quiero agradecer a mi compañero porque hemos vivido cosas muy fuertes. También agradecer a mi padre, a mi madre... venimos trabajando mucho y nos merecemos estar en este momento, en uno de los torneos más importante para argentinos y sudamericanos. Gracias y nos vemos el próximo año", dijo con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.