Con la vuelta del neuquino Acuña, Scaloni confirmó la convocatoria para los amistosos

Con la Copa América a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina confirmó una lista de 29 jugadores que formarán parte de los compromisos previos a iniciar la defensa del título en los Estados Unidos. Lionel Scaloni dio a conocer a los convocados para los duelos ante Ecuador, el próximo 9 de junio, y Guatemala, el 14 de ese mismo mes. Sin demasiadas sorpresas, una de las novedades es el retorno del neuquino Marcos Acuña, desafectado en los anteriores amistosos por lesión.

Se presume que de esta lista saldrán luego los 26 convocados definitivos de la Copa América, ya que el debut de la albiceleste será el 20 de junio, por el Grupo A y frente a Canadá. El día definitorio para anunciar la lista oficial de la competición es el 12 de junio, por lo que el Gringo tendrá hasta ese día para definir a los tres que no formarán parte del certamen, o bien, realizar algún cambio en la convocatoria.

Entre las sorpresas, que no abundan, está la ausencia de Paulo Dybala, de gran temporada junto a Leandro Paredes en Roma, pero al que las lesiones musculares no le han permitido tener la continuidad deseada. Si bien habría tiempo para que la Joya se incorpore, por ahora no viajará a Estados Unidos. Otros que vuelven a ser convocados son el arquero Gerónimo Rulli y, tras larga ausencia, el central Leonardo Balerdi.

Estos amistosos previos a la Copa América tendrán ya lugar en los Estados Unidos. El compromiso del 9 de junio ante Ecuador se llevará a cabo en el estadio Soldier Field de Chicago, mientras que el segundo ante Guatemala, el 14, se va a jugar en el Audi Field de Washington DC.