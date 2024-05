¿Le saca el goleador al Ciclón? River buscaría a Bareiro

No llevamos ni completadas dos fechas de la Liga Profesional, pero parece que una nueva disputa entre equipos grandes se avecina. River iría a la carga por Adam Bareiro, el goleador y capitán de San Lorenzo en busca de reforzar su ofensiva. El delantero tiene contrato con el Ciclón hasta diciembre de 2025, pero su cláusula de salida de 3 millones y medio de dólares podría facilitar una salida en el mercado de pases venidero.

Si bien el período de fichajes arranca formalmente en diez días, River sabe que tendrá competidores por el atacante paraguayo de 27 años, incluido un interés de Boca por él. Bareiro y San Lorenzo vienen de rechazar a principios de año una oferta del Al Tai de Arabia Saudita por 4 millones de dólares. No obstante, la apremiada situación económica del Ciclón y una baja en su cláusula de salida (anteriormente de U$S 7 millones) a la mitad de precio tras su última renovación de contrato hacen del guaraní una opción viable para cualquier pretendiente y el Millonario presentaría una oferta formal en los próximos días.

#RIVER | Lo conté recién en @DSportsRadio: River va a la carga por el delantero paraguayo Adam Bareiro (27 años). Su cláusula de salida en San Lorenzo es de US$ 3.500.000. pic.twitter.com/gzMFpL4E6C — Germán Balcarce (@GermanBalcarce) May 20, 2024

Por lo pronto, el contacto desde River está hecho con el representante de Bareiro, Hernán Berman, faltaría ahora dar inicio a las negociaciones enviando una propuesta a San Lorenzo. Si bien hay un acuerdo tácito entre los clubes argentinos de no forzar transferencias activando las cláusulas de salida, el valor de la cláusula del paraguayo condicionará las negociaciones ya que es también el dinero que le ingresaría al Cuervo si un equipo del exterior quisiera llevárselo y el futbolista esté de acuerdo.

Pero, ¿cuál es la postura de San Lorenzo? No hay dudas de que Bareiro es una de las grandes figuras del plantel y, en caso de que el Ciclón alcance los octavos de final de Copa Libertadores, el objetivo será retener al delantero por lo menos hasta diciembre. No obstante, de no alcanzarse la meta de la clasificación la idea de una venta sería un poco más viable. “Lo ideal sería venderlo al exterior”, dijo hace unas semans Néstor Ortigoza, manager del club. Lo cierto es que, hoy por hoy, River pica en punta como el máximo interesado.