Schwartzman comenzó bien su "último baile" en Roland Garros

En lo que será su último Roland Garros, uno de los torneos donde siempre dio la talla, Diego Schwartzman empezó con el pie derecho su camino en busca del cuadro principal. El argentino de 31 años, que anunció que se retirará del tenis en 2025 y cuyo ranking (141°) no le alcanza para ingresar directo al main draw, empezó con el pie derecho en la primera ronda de qualy superando a Lukas Neumayer por 6-2 y 6-3.

En el court Suzanne Lenglen, el segundo más importante del Stade Roland Garros, el Peque venció con autoridad a su rival, ubicado 212 en el ranking ATP en tan sólo una hora y 10 minutos. Su rival del jueves en la siguiente fase será el francés Quentin Halys que figura 187 en el escalafón del tenis mundial y venció hoy a Alexis Galarneau por 7-5 y 6-3.

Último pero como si fuera la primera vez!!! Gracias @rolandgarros !!! 1st ? pic.twitter.com/AaoUcQENI8 — diego schwartzman (@dieschwartzman) May 21, 2024

"Los últimos meses no me sentí muy bien en la cancha, no estuve 100% concentrado en mi tenis. Quiero cambiar eso para los torneos que me quedan, tengo muchas ganas de volver a sentirme competitivo", expresó Schwartzman luego del encuentro. Al ex número 8 del mundo le sienta bien Roland Garros, donde tiene un registro de 23-10 y su mejor actuación fueron unas semifinales en 2020, donde cayó ante Rafael Nadal. Por ahora, necesita una victoria más para acceder al cuadro principal.

Cuatro argentinos más quieren llegar a París

Además de Schwartzman, hay otros integrantes de la banda argentina que siguen en carrera por un lugar en el main draw de Roland Garros. Ayer hubo éxitos de Juan Manuel Cerúndolo, Marco Trungelliti y Facundo Bagnis, mientras que en el día de hoy Román Burruchaga también accedió a la segunda fase de la qualy.

Cerúndolo superó al kazajo Beibit Zhukayev por 6-4 y 6-3, y ahora deberá jugársela mano a mano con Bagnis, quien superó al chileno Tomás Barrios por 6-3 y 6-2, lo que asegurará al menos a un argentino en el cuadro la semana que viene. Trungelliti por su parte sacó al peruano Juan Pablo Varillas por 6-0 y 7-5, y mañana se enfrentará al canadiense Gabriel Diallo. Por último, Burruchaga se sacó de encima al chino Shang Juncheng por 6-4 y 7-6 (5) y jugará ante el japonés Yasutaka Uchiyama.