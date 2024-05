Temperley sorprendió y eliminó a River de la Copa Argentina

En un nuevo duelo de fuerzas dispares en la Copa Argentina 2024 enfrentó a River y Temperley en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Y como muchas veces suele pasar en este certamen, la brecha entre el gigante y el chico se redujo, llevando la definición a los tiros desde los doce pasos. Esta vez la moneda cayó del lado del Gasolero, que dio el batacazo para llevarse un triunfo histórico que atesorará por mucho tiempo.

En una primera mitad donde hubo chances para los dos, la historia arrancó movida. Nacho Fernández sacó rápido un tiro libre y esto derivó en una doble situación donde primero el arquero Francisco Rago le sacó el gol a Andrés Herrera y, en el rebote, David Martínez la tiró por arriba.

¡Como no fue gol! @RiverPlate tuvo la primera chance del partido, pero insólitamente Martínez se lo perdió abajo del arco. Mirá el partido EN VIVO por la pantalla de @TyCSports y https://t.co/6eSENGbEvy acá uD83DuDC49 https://t.co/hqKU00zhgM uD83DuDCF2uD83DuDDA5?#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/vAni5pwAcX — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 22, 2024

En ese inicio ajetreado de partido, Temperley no se achicó e iba a contestar con una de sus chances más claras en la noche: un centro de Rodrigo Mazur cruzó toda el área y encontró a Marcos Arturia, sin embargo el remate del delantero salió a las manos de Franco Armani.

¡ARMANI RESPONDIÓ PARA RIVER!



En su primera llegada, el Gasolero se encontró con la respuesta del arquero y el encuentro sigue 0-0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Y9BYt1Q5FA — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Después de un primer cuarto de hora con un duelo animado, a River empezó a costarle lastimar a un rival muy bien parado que, en alguna ocasión, amenazó de contra. La más clara del Millonario iba a llegar con un remate lejano de Claudio Echeverri, que recibió en la medialuna y su tiro dio de lleno en el travesaño.

¡EL TRAVESAÑO SALVÓ A TEMPERLEY!



El Diablito Echeverri sacó un gran remate y la pelota se estrelló en el caño horizontal del arco gasolero. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/w0tWz75SeB — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

La respuesta de un Temperley replegado pero que no renunciaba al ataque llegó a diez del final. Lucas Baldunciel condujo una contra y encontró a Arturia, cuyo derechazo dio contra el lateral de la red. River continuó siendo el que más tuvo la pelota, pero no tuvo fluidez y sus avances no pasaron de algún intento desde lejos, por lo que el duelo se fue al descanso sin goles.

Hay que mencionar que el partido se detuvo algunos minutos cerca del descanso por un incidente detrás del arco de Armani. Aparentemente, un hincha de Temperley tuvo una caída, por lo que la seguridad y médicos en el estadio actuaron rápidamente para asistirlo. Afortunadamente, no pasó a mayores y el cotejo pudo continuar.

En la segunda mitad, el que tuvo la primera fue el Gasolero desde la pelota quieta. Un centro de Julián Mavilla le cayó perfecto en la cabeza a Juan Pablo Segovia, pero el cabezazo del central se fue por encima del travesaño. La respuesta de River, por la misma vía, fue implacable. Esequiel Barco ingresó en el entretiempo por Nacho Fernández y no tardó en impactar en el partido: un tiro libre espectacular desde el costado izquierdo se clavó en el ángulo de Rago y decretó el 1-0 riverplatense.

¡GOLAZO DE BARCO!



A los 51', Esequiel puso el 1-0 de #River ante #Temperley con un gran remate de tiro libre. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/upNeVww3cj — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Si bien el gol no le abrió el partido por completo al Millonario, porque Temperley siguió disputando el partido, sus jugadores ofensivos empezaron a aparecer un poco más y generó dos ocasiones muy claras. Primero, una gran jugada individual de Echeverri desparramando rivales no culminó en gol solamente por una mala definición del juvenil mientras que minutos después Facundo Colidio recibió de Barco y sacó un derechazo que Rago contuvo en dos tiempos.

Parecía que el Millonario podía imponer su jerarquía, e incluso para afianzar el dominio Demichelis introdujo a Pablo Solari y Agustín Sant'Anna para liquidar el pleito identificando que el rival comenzó a desgastarse físicamente. No obstante, el cuadro de Núñez no aprovechó y sus ataques en los 20 minutos finales fueron un compendio de malas resoluciones, dejando la puerta abierta en un cotejo que sólo ganaba por la mínima.

Por el lado del Celeste, Walter Perazzo refrescó con los cambios en busca de llegar al final del duelo con chances de empatar aunque eso le costara desprotegerse. Pese a sus pocas ideas, terminó el partido metiendo a River contra su arco y, en la última del encuentro, logró el premio de llevar la historia a los penales. Fernando Martínez tomó un rebote en el área y, con una pirueta espectacular, puso el agónico empate en el segundo minuto de descuento.

¡GOLAZO Y AGÓNICO EMPATE DE TEMPERLEY PARA IR A LOS PENALES!



A los 92', Martínez puso el 1-1 ante #River con una increíble pirueta. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/laKNzpOZsq — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Penales entre Temperley y River

Luego del agónico empate del Gasolero, el duelo debió irse a los penales. En primer lugar pateó el conjunto del sur bonaerense y el ingresado Francisco Ilarregui abrió la cuenta. Para River fue Colidio, quien con mucha tranquilidad igualó las cosas con una gran ejecución. Llegó el segundo para Temperley, con un Pedro Souto que remató fuerte de zurda y envió a Armani para el otro lado. Venía a continuación Barco, que eligió la izquierda del arquero pero esta vez Rago, con gran intuición, le detuvo su tiro.

La oportunidad era ahora para Jorge Scolari, que podía poner 3-1 a su equipo. El central le pegó fuerte a la derecha y engaño nuevamente a Armani, dejándole a Santiago Simón la presión de anotar para no quedar al borde del abismo. El pibe de las inferiores de River ejecutó con serenidad y dejó las cosas 3-2, y ahora era Emanuel Ibáñez el de la responsabilidad. El volante de Temperley fue, disparó a la derecha pero su tiro se fue a las nubes, desatando el festejo del público riverplatense.

Llegaba el turno de Nicolás Fonseca, quien con un remate ajustado engañó a Rago e igualó las cosas 3-3. El quinto penal del Gasolero fue para Luis López, que con un gran tiro de zurda al medio puso el 4-3, dejándole la presión a un Sant'Anna que tampoco iba a fallar. La cosa estaba 4-4 al final de los primeros cinco, y ahora el que fallaba se quedaba afuera.

Segovia se hizo cargo del penal de Temperley y no falló. La responsabilidad fue para David Martínez, pero su remate cruzado no fue el mejor, Rago lo adivinó y de esta manera se transformó en el héroe de la noche, entregándole al Gasolero la victoria por 5-4 en los tiros penales y la primera victoria del Celeste ante River desde 1983. Los de Perazzo enfrentarán en octavos a Mitre de Santiago del Estero, pero probablemente esta noche sea una de las más recordadas del año para ellos.

¡TEMPERLEY DIO EL GRAN GOLPE Y ESTÁ EN OCTAVOS!



El Gasolero se impuso 5-4 en los penales, con una gran actuación de Rago en el arco, y bajó a #River en 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/EXEX4aGMgu — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Formaciones

Temperley: Francisco Rago; Agustín Sosa, Jorge Scolari, Juan Pablo Segovia, Rodrigo Mazur; Emanuel Ibáñez, Lucas Richarte, Nicolás Da Campo; Lucas Baldunciel, Julián Mavilla y Marcos Arturia.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez, Milton Casco; Nacho Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Goles: ST 50' Barco (RIV), 93' F. Martínez (TEM)

Amonestados: PT 27' Segovia (TEM), 41' Sosa (TEM), 47' Da Campo (TEM); ST 60' Herrera (RIV) y 89' Ibáñez (TEM).

Cambios: ST al inicio Barco por I. Fernández (RIV), 66' Solari y Sant'Anna por Herrera y Borja (RIV), 71' F. Martínez e Ilarregui por Mavilla y Baldunciel (TEM), 73' Simón por Echeverri (RIV), 75' López por Da Campo (TEM), 86' Fonseca por Aliendro (RIV), 88' Souto y Camejo por Mazur y Arturia (TEM).

Penales

Temperley: Metieron Ilarregui, Souto, Scolari, López y Segovia (TEM). Erró Ibáñez.

River: Metieron Colidio, Simón, Fonseca y Sant'Anna. Erraron Barco y D. Martínez.