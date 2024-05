(VIVO) Copa Argentina: River le gana a Temperley en Mendoza

River no puede con Temperley en Mendoza. El Millonario iguala 0-0 con el Celeste y por ahora va a penales en busca de avanzar en la Copa Argentina. Foto: X @RiverPlate

En un nuevo duelo de fuerzas dispares en la Copa Argentina 2024 enfrenta a River y Temperley en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. A pesar de que uno milita en la Liga Profesional y otro en la Primera Nacional, ambos llegan al cotejo en un buen momento y buscarán el pase a octavos de final.

El Millonario llega luego de la goleada 3-0 sobre Belgrano de Córdoba en el Monumental de Núñez, gracias a los goles de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari. El equipo dirigido por Martín Demichelis buscará dar otro paso en su buen andar frente al Gasolero y para eso volverán varios titulares habituales que estuvieron en el banco contra el Pirata.

Por su parte, el Celeste del sur del conurbano bonaerense acumula tres encuentros sin conocer la derrota (un empate y dos victorias) y viene de ganarle un partidazo por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en condición de visitante, con goles de Julián Mavilla y Fernando Martínez.

Temperley y River, jugaron 18 veces, los de Núñez ganaron 11 veces, los del Gran Buenos Aires se impusieron en 3 oportunidades y empataron las 4 restantes.

En una primera mitad donde hubo chances para los dos, la historia arrancó movida. Nacho Fernández sacó rápido un tiro libre y esto derivó en una doble situación donde primero el arquero Francisco Rago le sacó el gol a Andrés Herrera y, en el rebote, David Martínez la tiró por arriba. Temperley no se achicó e iba a contestar con una de sus chances más claras: un centro de Rodrigo Mazur cruzó toda el área y encontró a Marcos Arturia, sin embargo el remate del delantero salió a las manos de Franco Armani.

¡ARMANI RESPONDIÓ PARA RIVER!



En su primera llegada, el Gasolero se encontró con la respuesta del arquero y el encuentro sigue 0-0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Y9BYt1Q5FA — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Después de un primer cuarto de hora con un duelo animado, a River empezó a costarle lastimar a un rival muy bien parado que, en alguna ocasión, amenazó de contra. La más clara del Millonario iba a llegar con un remate lejano de Claudio Echeverri, que recibió en la medialuna y su tiro dio de lleno en el travesaño.

¡EL TRAVESAÑO SALVÓ A TEMPERLEY!



El Diablito Echeverri sacó un gran remate y la pelota se estrelló en el caño horizontal del arco gasolero. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/w0tWz75SeB — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

La respuesta de un Temperley replegado pero que no renunciaba al ataque llegó a diez del final. Lucas Baldunciel condujo una contra y encontró a Arturia, cuyo derechazo dio contra el lateral de la red. River continuó siendo el que más tuvo la pelota, pero no tuvo fluidez y sus avances no pasaron de algún intento desde lejos, por lo que el duelo se fue al descanso sin goles.

Hay que mencionar que el partido se detuvo algunos minutos cerca del descanso por un incidente detrás del arco de Armani. Aparentemente, un hincha de Temperley tuvo una caída, por lo que la seguridad y médicos en el estadio actuaron rápidamente para asistirlo. Afortunadamente, no pasó a mayores y el cotejo pudo continuar.

En la segunda mitad, el que tuvo la primera fue el Gasolero desde la pelota quieta. Un centro de Julián Mavilla le cayó perfecto en la cabeza a Juan Pablo Segovia, pero el cabezazo del central se fue por encima del travesaño. La respuesta de River, por la misma vía, fue implacable. Esequiel Barco ingresó en el entretiempo por Nacho Fernández y no tardó en impactar en el partido: un tiro libre espectacular desde el costado izquierdo se clavó en el ángulo de Rago y decretó el 1-0 riverplatense.

¡GOLAZO DE BARCO!



A los 51', Esequiel puso el 1-0 de #River ante #Temperley con un gran remate de tiro libre. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/upNeVww3cj — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Formaciones

Temperley: Francisco Rago; Agustín Sosa, Jorge Scolari, Juan Pablo Segovia, Rodrigo Mazur; Emanuel Ibáñez, Lucas Richarte, Nicolás Da Campo, Julián Mavilla; Lucas Baldunciel y Marcos Arturia.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez, Milton Casco; Nacho Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Goles: ST 50' Barco (RIV)

Amonestados: PT 27' Segovia (TEM), 41' Sosa (TEM), 47' Da Campo (TEM)

Cambios: ST al inicio Barco por I. Fernández (RIV)