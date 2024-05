Darío Benedetto, afuera de Boca tras la charla con Diego Martínez

Todo parece indicar que Darío Benedetto ya no volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors como jugador profesional. Tras la última polémica instalada en el mundo Xeneize por una fiesta de cumpleaños entresemana, los focos de los medios porteños estuvieron en la conversación que hoy el Pipa pidió al DT Diego Martínez.

En ese mano a mano tras el entrenamiento, aseguran que el delantero le pidió que no lo convoque más porque se sabía fuera del club, y porque "no quería estar en el banco de suplentes y enfrentarse a que los hinchas lo silben cuando lo anuncien en el altoparlante". En otras palabras, "si su ciclo está cumplido, que no lo expongan ante la gente".

Lo concreto es que esta noche se publicó la lista de concentrados sin Benedetto, con los que Boca recibirá a Talleres el próximo sábado 25 de mayo desde las 20 en la Bombonera con transmisión de AM550. El contrato del Pipa es hasta diciembre pero acordarían una rescisión para que el delantero pueda emigrar a la MLS o al fútbol mexicano.

El segundo paso de Benedetto en Boca fue de mayor a menor en cuanto al rendimiento, ascendente en cuanto a lo extradeportivo y por desafortunadas declaraciones en las que no podía evitar dedicarle a un grupo de "boludos que hablan siempre" cuando aún podía convertir. Buena parte de ese grupo comenzó a integrar al hincha promedio Xeneize, que con la llegada de Cavani y el gran rendimiento de Merentiel comenzaron a mirar de reojo al Pipa.

Este año, Benedetto jugó 13 partidos y convirtió un gol contra Tigre. Ganó tres títulos en su segunda etapa como Xeneize, Copa de la Liga y Liga Profesional 2022 (victoria 1-0 en el Superclásico con gol suyo) y Supercopa Argentina del mismo año ante Patronato, equipo al que Boca venció 3 a 0 con hattrick del Pipa.