Un jugador de la Premier, acusado de intervenir en apuestas

Una vez más el problema de las apuestas deportivas se hace visible en una liga importante. Esta vez la noticia viene de la Premier League, donde un jugador fue acusado por la Asociación Inglesa de Fútbol de recibir una tarjeta del árbitro para afectar intencionalmente el mercado de apuestas. Se trata de Lucas Paquetá, futbolista de West Ham que inmediatamente salió a dar una respuesta mediante un comunicado en sus redes sociales.

La FA mencionó en su comunicado las reglas específicas que Paquetá habría incumplido junto a los cuatro partidos donde se lo acusa de haberlo hecho: “El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023", expresó el máximo organismo del fútbol inglés.

La institución alega en la acusación que el brasileño buscó directamente influir en el progreso, conducta o cualquier otro aspecto de los mencionados partidos buscando intencionalmente hacerse amonestar con el propósito de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas sacaran provecho de ello. Comentaron además que Paquetá tiene hasta el 3 de junio para dar respuestas a estos cargos.

La FA ha acusado a Lucas Paquetá de 4 incumplimientos de las reglas sobre apuestas al haber "buscado recibir una tarjeta para afectar al mercado de las apuestas con el objetivo de beneficiar a una o más personas".



Los 4 partidos en los Paquetá ha sido acusado de buscar una…

La respuesta del futbolista de la selección de Brasil no se hizo esperar. "Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado en cada paso de la investigación y proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé para limpiar mi nombre", fue el mensaje de Paquetá, que acaba de cumplir su segunda temporada en la Premier League con West Ham.

Algunos medios ingleses comentan que la posible sanción es de entre 6 meses hasta una sanción de por vida debido a la acumulación de incumplimientos. Recordemos que Paquetá fue muy pretendido por Manchester City a principios de esta campaña, y hubo rumores de que el conjunto Citizen desistió de su contratación a causa de que había una investigación en contra del brasileño relacionada a las apuestas.