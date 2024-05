Dos exjugadores de Velez contaron su versión del abuso a una periodista

En medio de la investigación por la denuncia de abuso sexual a una periodista de 24 años, dos de los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield, Braian Cufré y Abiel Osorio, dieron su versión de los hechos desde un exclusivo country de Tucumán donde cumplen prisión domiciliaria. Ambos aseguran que lo sucedido en la habitación 407 de un lujoso hotel tucumano fue consentido.

Cufré, quien inicialmente optó por no hacer declaraciones públicas, afirmó que la denuncia fue un "golpe muy duro". "En su momento no pensé en salir a aclarar nada, entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy, a más de dos meses de lo que pasó, hay muchas pruebas de por medio. Se nos acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así", declaró en una entrevista con Telefe.

El defensor negó conocer a la denunciante previamente y explicó que ella le había enviado mensajes antes del viaje de Vélez a Tucumán, los cuales él no respondió. "El día que jugamos con Atlético Tucumán, creo que fue después de que subimos al micro, me manda otro mensaje más a lo que yo no le respondo nuevamente. Eso es lo que te puedo decir. Después, es verdad que ella tuvo esa conversación con Sebastián (Sosa) y sabía que estábamos en la habitación tomando algo. La idea era pasar un buen momento nada más, fue algo muy tranquilo, charlar, tomar algo, nunca pasó nada malo ahí dentro", aseguró Cufré.

Osorio, por su parte, mantuvo la misma versión que su compañero, insistiendo en que hubo consentimiento en todo momento. "Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan a nosotros. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Quieren justificar cuestiones que el sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, hay imágenes, hay un video del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie, todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada", sostuvo el delantero.

Osorio negó rotundamente las acusaciones de que hubieran drogado o forzado a alguien. "La verdad es que nosotros no drogamos a nadie como veo que andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios, en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible", dijo. Además, expresó no guardar rencor hacia la denunciante y manifestó su confianza en que la justicia esclarecerá los hechos.

Los jugadores de Velez acusados de abuso

De qué se los acusa

Una periodista de 24 años denunció que fue abusada sexualmente por cuatro jugadores del Vélez, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, en un hotel de la capital tucumana, donde el plantel del “Fortín” se alojaba luego de disputar un partido ante Atlético Tucumán por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Según la denuncia de la mujer, al término del encuentro "hizo contacto con un jugador de futbol del club Vélez Sarsfield de nombre Sebastián Sosa, el cual le mandó mensajes mediante la aplicación Instagram, para invitarla al hotel Hilton", ubicado en la calle Piedras y Miguel Lillo de San Miguel de Tucumán. Tras aceptar la invitación, la víctima llegó al hotel pasada la medianoche y subió directamente a la habitación 407, donde supuestamente la estaba esperando el Sosa, el arquero suplente de Vélez, de 37 años.

Sin embargo, “al ingresar a la habitación observa que también se encontraban los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentin, con los cuales comenzó a compartir unas latas de cerveza, luego le ofrecieron fernet y después de tomar unos tragos comenzó a sentirse mal, muy mareada, por lo que se recostó en una de las camas como adormecida”. “Fue entonces que, sin ningún consentimiento, la abusaron sexualmente. A posterior siendo horas 5:30 aproximadamente cuando se sintió un poco mejor logró pedir un Uber y se retiró a su domicilio”, detalló el informe.