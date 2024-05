Goleó y rompió la racha, pero igual Gallardo se enojó con los periodistas

Se molestó con las preguntas. Luego de la victoria de Al Ittihad, Gallardo fue abordado por los periodistas saudíes con preguntas sobre su continuidad y no le gustó nada: "Tienen que buscar las respuestas en otro lado, no aquí", tiró.

El final de la temporada de Marcelo Gallardo a cargo del Al Ittihad no está siendo el ideal, y a pesar de haber goleado 4-1 al Damac para romper la mala racha de cinco encuentros sin ganar, igualmente el Muñeco se cruzó con el periodismo saudí cuando le preguntaron sobre qué pasará con su salida. Eso sí, el ex entrenador de River no dudó en tirarle la pelota a los directivos de los Tigres.

"No sé si seguiré o no la próxima temporada. Estoy esperando que los dueños decidan si sigo o no, la decisión es de ellos, no mía", expresó Gallardo tras el partido en el que su equipo goleó como visitante en la Saudi Pro League. No obstante, y visiblemente molesto ante la insistencia de los periodistas para saber sobre su futuro, marcó la cancha: "¿Cuál es la pregunta? Una pregunta, una question", tiró el Muñeco.

Cuando uno de los periodistas le comentó que en los medios, los hinchas y lo que se hablaba en redes sociales la conclusión era que se iría tras el siguiente partido de Al-Ittihad. La respuesta del entrenador fue tajante, y una vez más apuntó a quienes conducen el club: “Tienen que buscar las respuestas en otro lado, no aquí. ¿Saben dónde están las respuestas? La respuesta está en otro lado. Vayan a buscarla a donde tienen que buscarla". Mientras el traductor comunicaba esto, el Muñeco aprovechó para abandonar la zona mixta.

"UNA QUESTION". El Muñeco Gallardo, PICANTE tras el triunfo 4-1 de su Al Ittihad ante Damac, le respondío a los periodistas que "LAS RESPUESTAS ESTÁN EN OTRO LADO"... ¿Qué te parece? pic.twitter.com/NJ4ROJGtlS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2024

Lo que por ahora se conoce es que, pese a que los directivos de Al Ittihad le comunicaron que lo querían fuera del club, la salida de Gallardo no fue anunciada porque todavía no acordaron económicamente la interrupción del vínculo, que se termina en diciembre de 2025. El Muñeco tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares, no obstante el club, ya con un compromiso previo por echar a Nuno Espírito Santo, no está dispuesto a pagar esa suma y por eso se da la presente situación.

Gallardo, de irregular desempeño esta temporada, no cumplió el objetivo de clasificarse a la Liga de Campeones de Asia, aunque si Al Ittihad vence el próximo lunes al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el que será el partido final de la temporada (y probablemente el último del Muñeco) y el Al Taawoun, cuarto en la tabla de la Saudi Pro League, pierde su compromiso, los Tigres clasificarán al menos a la Copa AFC, segunda competencia continental en importancia del continente.

Más allá de la incertidumbre de su situación, lo más probable es que Gallardo culmine su temporada en Arabia Saudita y se siente a arreglar definitivamente su salida. Ya inclusive medios locales y europeos han comentado los posibles reemplazos del técnico argentino, filtrando una donde están el italiano Massimiliano Allegri, el portugués José Mourinho y Mauricio Pochettino, recientemente cesanteado por Chelsea.