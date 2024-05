¿Vuelve o no? Di María y las chances de su retorno a Central

Desde que él mismo abrió la puerta a un retorno, la posibilidad de que Ángel Di María vuelva a ponerse la camiseta de Rosario Central para la segunda mitad del año es un tema que sobrevuela la agenda del fútbol argentino. Ante versiones cruzadas de que llegaría por seis meses al Canalla para disputar lo que queda de Copa Libertadores (en caso de que el elenco rosarino pase a octavos) contrapuestas con otras que descartaron por completo su retorno en 2024, ¿qué es lo que va a pasar con Angelito?

La respuesta es todavía incierta. Ni Di María ni su familia han dado, más allá del reiterado deseo de una vuelta en el futuro, ningún indicio que confirme la vuelta ni tampoco esto está descartado pese a versiones que daban totalmente caída la posibilidad debido a la actual situación de inseguridad en Rosario, algo que incluyó una pintada con amenazas en el country donde vive la familia de Fideo. Lo único cierto es que el extremo del Benfica y la Selección Argentina se preparará para disputar la Copa América en 2024, su torneo despedida con la albiceleste.

uD83CuDDFAuD83CuDDE6 Ángel Di María está muy cerca de concluir su contrato con Benfica y de dar a conocer su decisión sobre el futuro. Y hoy su deseo público de regresar a #RosarioCentral transita sobre el carril de la incertidumbre, aunque la ilusión canalla sigue estando y no está descartada la… pic.twitter.com/BPW4QTq8vg — Diario La Capital (@lacapital) May 24, 2024

Di María termina su contrato con Benfica el próximo 30 de junio, pero el club portugués le presentó una oferta para continuar un año más en Portugal. Rui Costa, el presidente del club, confirmó esto y contó que las Águilas estuvieron siempre al tanto de su situación: "Firmó por un año porque en su cabeza quería terminar su carrera en Europa donde comenzó y luego terminar en Argentina. Por razones que fueron públicas, esta posición de Argentina ya no está tan clara", expresó.

Pero además, el presidente de Benfica dio una pista sobre cuándo podríamos tener más noticias de la resolución final del argentino de 36 años: "Tendremos una reunión con el representante de Di María donde nos daremos cuenta de si continúa un año más o no. No puedo decir hoy si se queda o no. Tenemos esa esperanza, pero para principios de la próxima semana tendremos la reunión decisiva". Por ahora, todo son especulaciones, pero en unos días el futuro de Fideo podría llegar a verse más claro.