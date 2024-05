Cuando tu ídolo te manda al descenso: la increíble historia del derby de Manchester

En vísperas de la segunda final consecutiva de FA Cup entre Manchester City y el United, resurge de los libros un momento insólito pero real. Hace poco menos de un mes se cumplieron 50 años de un hecho histórico: el Manchester United descendió de local en Old Trafford ante el City, con un gol de taco hecho por Dennis Law, ídolo de los Diablos Rojos junto a Bobby Charlton y George Best en aquellos años.

Tras 237 goles en 404 partidos, los dirigentes de Manchester United le dijeron a Dennis Law de 33 años en 1973 que no seguiría en el club. Con la esperanza de seguir jugando para ser convocado al Mundial de 1974, el delantero aceptó la oferta que el City le hizo una semana después y se cruzó de vereda.

Aquella temporada en el City fue sin títulos pero con dos finales, aunque para el United fue directamente desastrosa, llegando a la última fecha del torneo en zona de descenso directo. Aquel 27 de abril de 1974, los Reds tenían que ganar sí o sí y esperar resultados para mantener la categoría y Law jugó para los Citizens en un partido en el que no pasaba nada y se jugaba con muchas imprecisiones.

El encuentro estaba 0 a 0 hasta que faltando nueve minutos, un ataque por derecha encontró al delantero solo en el área: “Fanny Lee subió y cruzó el balón. Yo no tenía ni idea de dónde estaba la portería. Estaba de espaldas, fue pura suerte", contó Law quien improvisó un taco que descolocó al arquero rival y enmudeció a todo Old Trafford.

El taco de Law que condenó al United al descenso.

El único integrante del City que no festejó fue el autor del gol, quien dijo en entrevistas años luego: "Fue horrible. Estaba muy triste porque había un gran silencio en el estadio, pero yo era un profesional, tuve que hacerlo pero fue pura suerte".

El partido terminó 1 a 0 y por la victoria de Southampton horas después ante Everton, el United se quedó sin chances de zafar y se consumó allí el tercer descenso de su historia, el primero desde 1931. Law se retiró de la cancha inmediatamente después del gol, mientras los hinchas del United iban invadiendo la cancha de a uno hasta terminar colmando el campo.

El escocés metió puñito en el gol pero se fue shockeado del estadio. Fue el último gol de su carrera.

“Simplemente me sentí deprimido, y yo no era así. Después de 19 años de esforzarme al máximo para marcar goles, aquí estaba uno que casi deseaba no haber marcado realmente. Era inconsolable. No quería que sucediera”, dijo Law en 2012. Desde 2008, el escocés tiene una estatua junto a Charlton y Best en Old Trafford, que homenajea al tridente ofensivo que refundó el club y logró ganar la primera Copa de Europa, hoy conocida como UEFA Champions League.

La estatua de George Best, Denis Law y Bobby Charlton en Old Trafford.

Mirá el resumen del aquel partido de la mano de Leo MDQ II: